El tiempo para hoy en España, 21 de septiembre de 2026

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La situación meteorológica de este lunes estará marcada por la estabilidad generalizada y el predominio de las altas presiones, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No obstante, se esperan intervalos de nubes bajas matinales en regiones de Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro, Baleares, el Mediterráneo sur y el oeste de Alborán, con baja probabilidad de alguna llovizna en Melilla y en el área del Estrecho, tendiendo en general a despejar. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos o despejados en el resto.

Asimismo, serán probables los bancos de niebla matinales en el norte de Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y Baleares, así como de forma aislada en puntos del prelitoral mediterráneo. También es posible la presencia de calima en altura en Canarias.

Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad norte peninsular, especialmente en el nordeste y el noroeste, así como en los archipiélagos, con posibles ascensos notables en medianías y zonas altas de Canarias. En el resto habrá pocos cambios. Es probable que se superen los 35 grados en las depresiones del suroeste peninsular, puntos de Galicia y zonas bajas de Cataluña.

Las mínimas registrarán pocos cambios en general, con predominio de los aumentos en la mitad norte peninsular y Canarias y de los descensos en el sureste. Se esperan noches tropicales en puntos del litoral mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir.

En cuanto al viento, soplará levante moderado en Alborán, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el Estrecho, tendiendo a amainar. También se espera viento moderado del este en el Cantábrico y del norte y nordeste en Canarias y los litorales del sureste y de Galicia, donde podrá registrarse algún intervalo fuerte.

En el resto predominará el viento flojo de componentes norte y este, con intervalos moderados de tramontana en el Ampurdán y norte de Baleares y de cierzo en el Ebro.