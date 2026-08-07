Calor, tormentas, lluvia y viento ponen hoy en aviso a 13 CCAA

Archivo - Playa de La Malagueta, después de que el Ayuntamiento de la capital corte el agua de las duchas por la sequía a 4 de agosto de 2023 en Málaga, Andalucía. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias, las tormentas, el viento y, sobre todo, el calor pondrán este viernes en aviso a 13 comunidades autónomas (CC.AA.), en un día en el que Córdoba y Jaén alcanzarán al nivel naranja por altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de avisos por calor se reparten por Andalucía (Granada, Huelva y Sevilla); Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza); Baleares (Mallorca); Castilla y León (Ávila, Segovia y Soria); Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo); Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona); Extremadura (Badajoz y Cáceres); Madrid (Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste); Navarra (Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra); La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja); Comunidad Valenciana (Valencia); e Islas Canarias (Gran Canaria).

Además, hay avisos por lluvias y tormentas en Aragón (Teruel y Zaragoza); Castilla-La Mancha (Albacete); y Comunidad Valenciana (Castellón y Valencia) y por tormentas en Granada, Soria y Noroeste de Murcia. Asimismo, se darán avisos por viento en Gran Canaria y La Gomera.

AEMET apunta a que este viernes predominará la estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en el norte de Galicia y área cantábrica, donde se darán cielos los nubosos o cubiertos con tendencia general a levantar, pudiendo persistir en litorales de Galicia.

A su vez, también habrá intervalos de nubes bajas en Alborán, y por la tarde de nubes de evolución en amplias zonas de la mitad oriental peninsular, con chubascos y tormentas. En este sentido, el organismo estatal especifica que es probable sean fuertes y vayan localmente acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en interiores del este y sureste, sin descartar el Pirineo.

Mientras tanto, en el archipiélago canario habrá intervalos de nubes bajas en el norte y cielos poco nubosos o despejados en el resto. De forma paralela, hay posibilidades de que se desarrollen bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica, con posibles brumas y nieblas costeras en Alborán y litoral atlántico gallego.

En lo que respecta a los termómetros, la predicción indica que las máximas estarán en ascenso en la mitad nordeste peninsular, subida que será localmente notable en el alto Ebro y zonas aledañas. Al contrario, se registrarán descensos en el oeste de Galicia y de Alborán y pocos cambios en el resto.

De este modo, se superarán los 35ºC en amplias zonas de interior de la mitad sur y cuadrante nordeste peninsular, así como localmente en Canarias, Baleares y meseta Norte, llegando incluso a los 40ºC en el Guadalquivir. Por otro lado, las mínimas experimentarán en general pocos cambios y habrá un predominio de bajadas en Canarias, Pirineos, alto Ebro y Cantábrico oriental, con noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares y tórridas en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias.

Por lo demás, AEMET ha indicado que soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con tramontana moderada en Menorca y Ampurdán amainando y rolando a sur, y con viento moderado del este en litorales de Asturias y norte de Galicia también amainando. Asimismo, habrá viento flojo con predominio de la componente oeste en el resto, salvo en Baleares este y nordeste peninsular donde lo harán las componentes sur y este, y en el Cantábrico con viento de norte.