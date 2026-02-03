El tiempo para hoy en España, 3 de febrero de 2026

Imágenes de transeúntes por las calles de Granada con el temporal que barre gran parte de Andalucía A 2 de febrero de 2026 en Sevilla, (Andalucía, España). - Arsenio Zurita - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nieve, viento y oleaje activarán este martes 3 de febrero avisos en 18 provincias más Ceuta, a los que se unen posibles chubascos localmente fuertes y persistentes acompañados de granizo en Galicia y Andalucía (en especial en el oeste y en litorales), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Huesca, Zamora, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Cuenca, Guadalajara, Lugo, Ourense y Madrid (sierra), esperan aviso amarillo por nieve con probables acumulados significativos de nieve en montañas del centro y norte peninsular.

A su vez, Huelva tendrán aviso por viento, que alcanzará el nivel naranja (importante) en Cádiz y Ceuta. Asimismo, la jornada estará marcada por rachas muy fuertes de viento de componentes sur y oeste en litorales de Galicia y Andalucía, así como en puntos del extremo este peninsular (a primeras horas).

El oleaje pondrá en aviso amarillo a Almería, Cádiz, Huelva, Lugo, Santa Cruz de Tenerife (La Palma y Tenerife) y Las Palmas (Lanzarote). Sin embargo, se elevará a naranja en A Coruña y Pontevedra.

AEMET prevé que este martes se mantenga la inestabilidad en la Península y Baleares con la entrada de una masa de aire post-frontal húmeda que dejará cielos muy nubosos o cubiertos, excepto en el Cantábrico, Baleares y la mayor parte de la fachada oriental y nordeste peninsular con intervalos nubosos.

Además, se prevén precipitaciones en la vertiente atlántica, oeste del Cantábrico, Alborán y Pirineo que serán en general en forma de chubascos ocasionales, poco probables en el resto. En Galicia y oeste de Andalucía, lloverá con persistencia y podrán ser localmente fuertes con tormenta y granizo menudo, pero con baja probabilidad. Asimismo, también podrá darse algun chubasco localmente fuerte en Alborán y al final del día las precipitaciones se generalizarán en el suroeste con la llegada de un frente.

La cota de nieve se situará entre los 900 y 1.200 metros, con probables acumulados significativos en montañas del centro y norte peninsular. En Canarias, habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos y baja probabilidad de alguna lluvia débil en el norte de las islas montañosas. En cuanto a los bancos de nieblas, llegarán a zonas de montaña y extensas brumas frontales al final en la mitad suroeste.

Las temperaturas máximas irán en descenso generalizado, a excepción del entorno del Ebro y tercio suroeste peninsular con pocos cambios. Al mismo tiempo, las mínimas estarán en descenso en la fachada oriental y nordeste peninsular, pero permanecerán con pocos cambios en el resto. También se esperan heladas débiles en montaña de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo.

Predominará el viento moderado, de norte en Canarias, de oeste y suroeste en el tercio sur peninsular, de componente sur y suroeste en el resto, aunque en general será flojo variable en el extremo nordeste. Además, se prevén intervalos fuertes con rachas muy fuertes en litorales de Galicia y Andalucía, así como (a primeras horas) en puntos del extremo este peninsular y Baleares.