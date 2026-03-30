Transición Ecológica impulsa 115 proyectos sobre circularidad del plástico con ayudas de 150 millones de euros

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MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) va a impulsar un total de 115 proyectos relacionados con circularidad en el sector del plástico con ayudas por importe superior a los 150 millones de euros.

Así lo refleja la nueva resolución publicada este lunes que corresponde a la convocatoria de subvenciones para impulsar la economía circular en el sector del plástico dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular.

Los 115 proyectos beneficiarios de las ayudas, que lograrán movilizar hasta 473 millones de inversión entre fondos públicos y privados, buscan disminuir los impactos medioambientales de la producción y consumo de plástico y mejorar la gestión de residuos. Deberán estar finalizados a 31 de octubre de 2027.

Además, también se enfocan en la I+D para el ecodiseño y la digitalización para innovar en materia de procesos y organización. En total, han resultado beneficiadas 121 empresas que recibirán ayudas que oscilan entre los 100.000 euros y los 8,7 millones por proyecto.

De las 201 solicitudes recibidas, se han resuelto favorablemente 115 proyectos (seis de ellos se llevan a cabo por agrupaciones que aúnan 12 empresas). En cuanto a su naturaleza, el 41,73% están liderados por pymes (21,73% por pequeñas empresas y el 20% por medianas).

Los proyectos propuestos están repartidos en 14 comunidades autónomas (CCAA): Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia. De entre ellas, el proyecto con mayor presupuesto (41 millones) entre fondos públicos y privados se desarrollará en Cataluña.

Por categorías, 58 de los proyectos seleccionados se centran en aumentar el incremento del nivel de protección medioambiental de los beneficiarios (mejoras medioambientales que disminuyan los impactos de sus productos o supongan o una disminución en la generación o mejor gestión de sus propios residuos). En total, recibirán 57,09 millones en ayudas.

Además, 41 proyectos giran en torno a la mejora en la gestión de residuos procedentes de terceros y recibirán 87,66 millones en ayudas. Por esta parte, Transición Ecológica también destaca que hay doce proyectos para impulsar la investigación y desarrollo para el ecodiseño (que recibirán 3,05 millones) y cuatro proyectos de digitalización para innovar en materia de procesos y organización que repercutan en una mayor circularidad (2,56 millones).

El Ministerio ha destacado que entre los proyectos beneficiarios tratan sobre la mejora productiva del proceso de unión de componentes plásticos en el ámbito de la automoción; la reducción del consumo de materia prima virgen y el incremento de la eficiencia del uso de materiales; la adaptación de líneas de envasado para poder utilizar plástico reciclado; la reducción del consumo de materias primas vírgenes mediante la reutilización de residuos plásticos pre y post consumo.

A su vez, también abordan el reciclaje y valorización de residuos del plástico; nuevas soluciones de embalaje sostenible para la industria logística; el desarrollo de plataformas de gestión integral de residuos plásticos basada en la optimización y digitalización de las plantas de reciclaje plástico para la máxima trazabilidad de producto; o la fabricación de pañales para adultos con menor contenido en materiales no biodegradables y reducción de residuos.