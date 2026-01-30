El tren de borrascas deja carreteras cortadas en toda España, cortes de luz y una mujer desaparecida en Tenerife

El Bulevar Gran Capitán de Córdoba con el paso de la borrasca Kristin, con paraguas rotos en el suelo por las fuertes rachas de viento. - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sucesión de borrascas que ha cruzado España en los últimos días ha vuelto a dejar este viernes carreteras cortadas, afectación del tráfico ferroviario en Andalucía y del transporte por ría en Galicia, cortes de luz en Santiago de Compostela y zonas de Almería y una persona desaparecida en Tenerife (Canarias). Andalucía es un día más una de las zonas de España más afectadas por la racha de temporales.

En este sentido, dos localidades andaluzas, Jerez (Cádiz) y Porcuna (Jaén) han avanzado ya que pedirán la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil; anteriormente conocida como zona catastrófica.

Por otro lado, efectivos de emergencia mantienen este viernes el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer que cayó al mar este miércoles en la costa de Tacoronte, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) del Gobierno de Canarias.

Desde el martes, Andalucía suma ya 3.756 emergencias coordinadas por el 112, el mayor porcentaje en Cádiz, con 826 del total. El viento ha sido la causa mayoritaria de los avisos recibidos por el teléfono 112: un total de 1.776 llamadas se han debido a la caída de ramas y árboles, objetos inestables en fachadas, cableado, cartelería y vallas publicitarias, así como el desplazamiento del mobiliario urbano.

En la tarde del viernes, una de las situaciones que más preocupa es la crecida del río Guadalete, que se encuentra en su nivel máximo histórico, a cuatro metros por encima de su cauce con un nivel de 6,22 metros. A primera hora de este viernes suma 89 personas atendidas y 650 vecinos de 14 zonas rurales de Jerez (Cádiz) que continúan sin poder volver a sus casas.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que "la lámina del río se ha mantenido estable durante esta noche. Aún así, ha recalcado que "las próximas horas serán cruciales" y que "hay que seguir manteniendo una intensa vigilancia". Por su parte, la alcaldesa del municipio, María José García Pelayo, ha anunciado en una entrevista en Canal Sur Radio que pedirá al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, equivalente a la anterior declaración de zona catastrófica, por atender los daños registrados en el municipio por la crecida.

En Jaén, se ha levantado el desalojo preventivo emitido el pasado miércoles en la zona de la vega de los ríos, los conocidos como Puentes. Aún así, el alcalde de la ciudad, Julio Millán, ha instado a la ciudadanía a "estar atenta a las indicaciones que en los próximos días puedan emanar de las autoridades competentes ante la incierta evolución climatológica".

De forma paralela a Jerez (Cádiz), Porcuna (Jaén) también va a solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil ante los daños causados por "un tornado que ha arrasado" numerosos olivos y que también ha afectado a inmuebles agrícolas. El Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) está realizando una evaluación de los daños producidos por las últimas borrascas en el municipio para la posible solicitud de la declaración.

RETRASOS EN TRENES Y CORTES DE LUZ EN ANDALUCÍA

El temporal ha provocado a primera hora de este viernes en toda España el corte de 40 vías secundarias por la lluvia, con Andalucía como la comunidad autónoma más afectada con hasta 24 vías intransitables en Cádiz. A su vez, también ha provocado retrasos de media hora en varios trenes de media distancia y cercanías entre Sevilla y Cádiz por el peligro de caída de un poste perteneciente a Endesa sobre la vía a causa del temporal.

El aviso tuvo lugar sobre las 21:20 horas de ayer, cuando se procedió a cortar la circulación entre Lebrija y Las Cabezas de San Juan. El servicio se ha restablecido a las 06:55 de este viernes cuando se ha solucionado la incidencia. Asimismo, las borrascas han dejado cortes de luz sobre todo a la comarca de Los Vélez y a la zona de Las Negras en Níjar (Almería), zonas afectadas por rachas de hasta 130 km/h. Endesa, junto a sus contratas, ha conseguido restablecer y normalizar el suministro eléctrico al 99% hacia las 12:40.

CORTES DE LUZ Y SUSPENSIÓN DEL TRANSPORTE EN LA RÍA EN GALICIA

En lo que respecta a Galicia, otra de las comunidades autónomas más afectadas durante los últimos días, el suministro eléctrico en Santiago de Compostela ha recobrado la normalidad desde la madrugada de este viernes, después de que el temporal provocase dos averías que dejaron sin luz a unas 4.000 personas.

Sin embargo, durante el día de hoy se están registrando viendos de más de 120 km/h. En este sentido, las navieras que operan el transporte de ría en Vigo se vieron obligadas a suspender las conexiones con los puertos de Moaña y Cangas, debido a las malas condiciones meteorológicas.

Al margen de ello, las autoridades continúan efectuando un seguimiento de los cauces de varios ríos por riesgo de desbordamiento: pone especial atención en el río Ouro, a su paso por Foz; Mero (Cambre); Barcés (Abegondo); el Tambre por Oroso y Trazo; y el Lérez (Pontevedra).

44 CARRETERAS AFECTADAS POR LA NIEVE EN TODO EL PAÍS

En el resto del país el temporal ha dejado a primera hora de este viernes 44 carreteras afectadas por nieve, todas ellas de la red secundaria, con lo peor en Huesca y León. Además, el Ayuntamiento de Cuenca mantiene cerrados los accesos al río Júcar en las proximidades de San Antón debido al aumento del caudal por el deshielo y las precipitaciones que han caído en la ciudad durante la última semana.

Asimismo, el Ayuntamiento de Allande (Asturias) ha informado de que existe riesgo de desprendimiento de aspas en la torre número 54 del parque eólico del Palo, debido a las fuertes rachas de viento registradas en la zona.