La ubicación estratégica de restos cinegéticos puede mejorar la eficacia de buitres para eliminarlos, según cazadores.

Los buitres eliminan cadáveres de animales más rápido en hábitats abiertos y de mayor altitud, lo que sugiere la ubicación estratégica de estos restos en esas zonas puede mejorar la eficiencia natural de estas aves carroñeras para eliminarlos, según un nuevo estudio de Fundación Artemisan titulado '¿Cómo mejorar la gestión de subproductos cinegéticos a través de las aves carroñeras?'.

La investigación, publicada en la revista científica 'Animals', aporta evidencia científica clave para mejorar la gestión de subproductos de caza y reducir riesgos sanitarios en el medio natural. Así, demuestra que la densidad de vegetación y la altitud del paisaje influye de forma decisiva en la capacidad de los buitres para detectar y eliminar cadáveres de ungulados silvestres, como el ciervo.

El estudio está enmarcado en el marco del proyecto Caza en la Ecología de Aves Carroñeras (CEAC), realizado por Artemisan con la colaboración de Fundación Bergara. Para llegar a los resultados que ofrece, las investigadoras de Fundación Artemisan Inmaculada Navarro y Raquel Castillo analizaron 67.510 fotografías tomadas con cámaras trampa durante 30 días, en ocho localizaciones (con tres réplicas cada una) con restos de ciervo tras acciones de caza en un coto de Sierra Madrona.

En este periodo de tiempo, documentaron el consumo por parte de dos especies de carroñeros obligados --buitre leonado (Gyps fulvus) y buitre negro (Aegypius monachus)-- y cuatro carroñeros facultativos: cuervo (Corvus corax), jabalí (Sus scrofa), zorro (Vulpes vulpes) y perro (Canis familiaris). En un 75% de las localizaciones --es decir, 18 de 24-- las investigadores detectaron jabalíes en las localizaciones.

De acuerdo con ellas, los buitres eliminaron completamente 13 cadáveres, con un tiempo medio de permanencia en campo de solo 24 horas. Mientras, los jabalíes consumieron completamente cinco cadáveres, pero con un tiempo medio de más de seis días. Además, los datos muestran que los buitres llegan antes y eliminan los cadáveres con mayor rapidez en zonas abiertas y de mayor altitud.

El estudio demuestra que los cadáveres permanecen en el campo una media de 51 horas en hábitats abiertos. En comparación, la media se eleva a 132 horas en hábitat densos y la llegada de los buitres también se retrasa significativamente. Por ello no es suficiente con permitir el abandono de subproductos cinegéticos: si no se elige bien el lugar, los buitres no llegan a tiempo y el cadáver queda expuesto, lo que conlleva riesgos sanitarios o no siendo bien aprovechado como recurso trófico.

Debido a esto, Fundación Artemisan recomienda ubicar los puntos de abandono o despiece en zonas abiertas y visibles, para así favorecer el papel natural de los buitres como agentes sanitarios del ecosistema y seguir fomentando la sinergia entre caza y aves carroñeras.