La UE facilitará el acceso a estudios científicos en procedimientos para autorizar sustancias como el glifosato

Publicado 12/02/2019 13:57:23 CET

BRUSELAS, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones de la Unión Europea han logrado este martes un acuerdo para aumentar la transparencia en los procedimientos para autorizar sustancias como el polémico herbicida glifosato en el bloque comunitario, por ejemplo permitiendo a los ciudadanos el acceso a estudios científicos relacionados con su toxicidad presentados por la industria.

Este acuerdo, que todavía debe ser confirmado formalmente por el Parlamento Europeo y por los Estados miembros, responde a una iniciativa ciudadana que fue respaldada por más de un millón de ciudadanos europeos a raíz de los debates surgidos en medio del proceso de extensión de la licencia de uso del herbicida de Monsanto.

Además, de mejorar la transparencia en los procesos de autorización, el objetivo de la nueva normativa es aportar certidumbre legal a la industria alimentaria y mejorar la gobernanza y la calidad científica de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), según ha explicado en un comunicado el Consejo de la UE.

En concreto, el pacto incluye la creación de un registro europeo de estudios encargados para evitar que las empresas que solicitan una licencia puedan ocultar aquellos informes que son desfavorables para sus intereses. Además, la EFSA podrá consultar a terceras partes si existen otros estudios científicos relevantes para cada caso concreto.

La Eurocámara y los países de la UE también han acordado los criterios para identificar qué información puede mantenerse confidencial, como el proceso de fabricación siempre que se trate de datos que no son relevantes en el análisis de la toxicidad de cada sustancia.

Sin embargo, una entidad que haya solicitado el permiso de comercialización y que no esté de acuerdo con la evaluación de confidencialidad que haga la EFSA podrá cursar una petición para revisar la decisión. La información reclamada no podrá hacerse pública hasta que no se tome una decisión definitiva al respecto.

Las nuevas normas deben recibir ahora el visto bueno formal de ambas instituciones comunitarias y entrarán en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, aunque la mayoría comenzará a aplicarse 18 meses después.