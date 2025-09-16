UER tras la decisión de RTVE sobre Eurovisión: "El Grupo de Referencia está evaluando posibles impactos y consecuencias"

Archivo - 17 May 2025, Switzerland, Basel: Yuval Raphael from Israel performs with the song "New Day Will Rise" on stage at the opening of the final of the 69th Eurovision Song Contest (ESC 2025) at St. Jakobshalle. Photo: Jens Büttner/dpa - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para Eurovisión, el órgano rector del certamen, "ha tomado nota de las preocupaciones expresadas por varios organismos de radiodifusión" en relación con la participación de Israel en el concurso y "está evaluando los posibles impactos y consecuencias de cada decisión".

Así lo ha explicado el Grupo en una declaración remitida a Europa Press, después de que el Consejo de Administración de RTVE haya aprobado este martes la propuesta del presidente, José Pablo López, de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si Israel forma parte del certamen.

"El Grupo de Referencia del Festival de la Canción de Eurovisión, reunido en Dubrovnik (Croacia), ha tomado nota de las preocupaciones expresadas por varios organismos de radiodifusión en relación con la decisión pendiente de la UER y de la Asamblea General sobre la participación de Israel en la próxima edición del Festival de la Canción de Eurovisión", ha asegurado el órgano que preside la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas.

En este sentido, el Grupo de Referencia ha puesto de relieve que su función es "hacer cumplir las reglas" del concurso, pero "las circunstancias actuales exceden su mandato". Por este motivo, ha detallado, el asunto se elevó a la Junta Ejecutiva de la UER en junio.

Asimismo, ha asegurado que "un experto independiente designado por la UER mantiene informado al Grupo sobre las consultas que se están llevando a cabo actualmente con todos los organismos de radiodifusión y las organizaciones mundiales pertinentes".

De este modo, ha incidido en que, junto con la televisión anfitriona, "el Grupo de Referencia está evaluando los posibles impactos y consecuencias de cada decisión, para garantizar que puedan anticiparse con antelación".

"El Grupo de Referencia entiende que el proceso de toma de decisiones está en curso, y se espera una decisión final para diciembre. En su función de guardián de la marca del Festival de la Canción de Eurovisión, el Grupo formulará una evaluación para el Comité Ejecutivo, centrándose en las consecuencias de ambos posibles resultados", ha subrayado.

CONSULTAS CON TODOS LOS MIEMBROS

Por su parte, el director del Festival de Eurovisión, Martin Green, ha declarado que comprenden "las preocupaciones y las opiniones profundamente arraigadas sobre el conflicto en curso" en Oriente Próximo. "Seguimos consultando con todos los miembros de la UER para recabar opiniones sobre cómo gestionar la participación y las tensiones geopolíticas en torno al Festival de la Canción de Eurovisión", ha reiterado.

Green ha insistido en que las emisoras tienen hasta mediados de diciembre para confirmar si desean participar en el evento del próximo año en Viena. "Cada miembro decide si quiere participar en el concurso y respetaremos cualquier decisión de las emisoras", ha concluido.