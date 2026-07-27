UGT y CCOO inician actuaciones para la aplicación de coeficientes reductores en la Ayuda a Domicilio

Archivo - Persona mayor en silla de ruedas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos y CCOO han iniciado las actuaciones necesarias para solicitar la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio en España.

Así lo han inidcado las dos organizaciones sindicales, que han comunicado formalmente a la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) su intención de promover este procedimiento ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, conforme a lo establecido en el Real Decreto 402/2025.

CCOO y UGT Servicios Públicos consideran que en el sector de la Ayuda a Domicilio concurren las condiciones necesarias para estudiar y reconocer el acceso anticipado a la jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores.

"El trabajo desarrollado diariamente por estas profesionales implica una elevada carga física, posturas forzadas, movilización de personas dependientes, desplazamientos continuos, exposición a riesgos psicosociales y una importante responsabilidad emocional", han explicado.

Según han señalado, "todo ello se produce, en muchas ocasiones, en condiciones laborales insuficientemente reconocidas, pese al carácter esencial del servicio que prestan a miles de personas mayores, dependientes y familias".