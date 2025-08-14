La UME tiene a "más de 1.100" militares ayudando en las labores de extinción de diez incendios en España

Furgonetas y camiones de la UME, en tierra quemada tras un incendio en tierra quemada, a 13 de agosto de 2025, en Quintana y Congosto, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene a "más de 1.100" militares desplegados ayudando en las labores de extinción en diez incendios que sufre España ahora mismo, según ha explicado en declaraciones a Europa Press el cabo Antonio Diosdado de la unidad militar.

"Hay más de 1.100 militares en zona, es decir, atacando el fuego, en relevos de doce hora (...) El resto de militares de la UME, unos 2.300-2.400 más están esperando para hacer otros relevos o bien en labores de conducción de las emergencias (...) o logística y transportes", ha detallado.

En concreto, hay militares de la UME desplegados en los fuegos de Chandrexa de Queixa-Requeixo, Maceda, Oímbra y A Mezquita (Ourense), Cangas de Narcea (Asturias), Puercas y Molezuelas de la Carballeda (Zamora), Jarilla (Cáceres) y Teresa de Cofrentes (Valencia).

Diosdado se encuentra desplegado en Zamora. En el incendio de Puercas, la unidad militar ha hecho durante la noche labores de enfriamiento y de liquidación de zonas quemadas para que las llamas no se vuelvan a reproducir. Mientras, en el incendio de Molezuelas, los militares estuvieron formando líneas de defensa de las poblaciones al norte del incendio para que las llamas no siguieran avanzando.

"En ambos, las condiciones meteorológicas nocturnas han ayudado a avanzar y ahora (estamos) pendientes de la subida de temperatura, de la bajada de la humedad y de los posibles vientos. Hoy parece que va a haber algo menos de viento que los dos días anteriores, pero algo más de temperatura", ha explicado.

En este sentido, espera que la remisión momentánea del viento ayude, aunque sea por el hecho de que no cambie de dirección.