La Unesco lanza una campaña global para concienciar sobre la impunidad de las agresiones a periodistas

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida abreviadamente como Unesco, ha lanzado una campaña global de divulgación y publicidad diseñada y producida por la agencia Pixel and Pixel, para concienciar sobre la impunidad de las agresiones a periodistas.

Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, que se celebra el 2 de noviembre, la Unesco ha lanzado esta campaña, cuyo concepto principal es 'Knowing the Truth is protecting the Truth' ('Conocer la Verdad es proteger la Verdad').

La pieza principal de la campaña, según ha informado la agencia creativa, es un spot que ha contado con The Royal Company y Zeitgeist como partners para la producción, y con Alberto Blanco como director. El vídeo refleja cómo los periodistas son asesinados simplemente por el hecho de ejercer su labor profesional.

En concreto, la pieza muestra a un periodista que revisa las imágenes que ha tomado, cuando un hombre entra en la cafetería en la que se encuentra y le dispara ante la mirada de todos los presentes, pero sin que ninguno reaccione ni le preste atención.

Según datos de la UNESCO, desde 2012, más de 950 periodistas fueron asesinados por cumplir con su labor de informar al público y, tal y como señala el observatorio de periodistas asesinados de esta organización, en 9 de cada 10 casos, los asesinos salen impunes.

Además, el 73% de las mujeres periodistas han sufrido amenazas e intimidaciones y, de acuerdo con números registrados por distintas organizaciones de la sociedad civil, en 2021 unos 300 periodistas fueron encarcelados por hacer su trabajo.