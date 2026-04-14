Universidades resuelve por primera vez más homologaciones de títulos de las que recibe: 51.079 frente a 85.564 en 2025

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha revelado que en 2025 se resolvieron "por primera vez" más peticiones de homologaciones de títulos universitarios que las recibidas, con un total de 51.079 solicitudes y 85.564 peticiones resueltas en total, más del doble que en 2024 y ocho veces más que en 2017, según el informe sobre el sistema español de homologaciones y declaraciones de equivalencias de títulos universitarios extranjeros presentado este martes.

Morant ha subrayado que se trata de "un tema de justicia" y ha señalado que para el Ejecutivo la homologación de titulaciones es "un asunto prioritario", tanto "por asuntos humanos" como porque "la incorporación de estos profesionales a nuestro día a día fortalece la economía española". La ministra ha recordado que el sistema heredado de 2018 era "ineficiente" y acumuló hasta 120.000 solicitudes, aumentando progresivamente los plazos de resolución.

"La migración es un motor económico, un motor de conocimiento y un motor de transformación social. Por eso apostamos por la regularización de inmigrantes y por eso también estamos comprometidos con mejorar el sistema de homologaciones", ha subrayado la ministra durante la rueda de prensa de presentación del informe.

Por ello, la ministra ha asegurado que "pronto" se aprobará un Real Decreto para consolidar las reformas del sistema de homologación de títulos y "seguir mejorándolo".

El ministerio ha destacado que entre 2024 y 2025 se resolvieron 125.539 expedientes, una cifra equivalente a toda la década anterior (2014-2023), y ha señalado que el sistema ha logrado reducir el volumen de solicitudes pendientes en más de un 40% desde la orden ministerial aprobada en octubre de 2024, hasta situarse en 72.337 a marzo de 2026.

Según se desprende del informe, del total de expedientes resueltos en 2025, 49.906 correspondieron a homologaciones y 35.658 a equivalencias, con un 76,3% de resoluciones favorables.

En cuanto al perfil de las solicitudes, la ministra ha señalado que el 22% corresponde a españoles que han estudiado en el extranjero y quieren homologar su título para trabajar en España, mientras que si se suma el ámbito latinoamericano la cifra asciende al 64%, con Colombia (20%), Venezuela (9%) y Cuba (8%) como principales países de origen.

Morant ha destacado además que la profesión médica es la más beneficiada, con 30.000 títulos de médicos homologados este año, lo que "una de las profesiones más demandadas a día de hoy en los hospitales y centros de salud".

También ha reconocido, no obstante, que existen "anomalías" en las tasas de éxito por disciplinas --con porcentajes bajos en ingenierías (0,2%), educación (9%) o farmacia (11%)-- y ha anunciado que el ministerio "está dispuesto a resolver" estas situaciones.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO

Entre las mejoras introducidas en el sistema de homologaciones, Morant ha destacado el uso de inteligencia artificial para agilizar y "robotizar" los procedimientos, una herramienta que ha permitido "ahorrar 2.300 horas de trabajo manual, que es el equivalente a 17 trabajadores". Ha precisado que con el nuevo sistema se han "multiplicado por dos" las resoluciones respecto al año anterior, "sin haber bajado el número de solicitudes" recibidas y "manteniendo el rigor".

Según el ministerio, estas mejoras han permitido duplicar el número de resoluciones respecto al año anterior "sin haber bajado el número de solicitudes" y "manteniendo el rigor".

Asimismo, la ministra ha resaltado la creación de la Oficina Nacional de Reconocimiento Académico y Profesional de Títulos Universitarios Extranjeros (ONR-NARIC), aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo, como una estructura específica y "alineada con el modelo europeo" para reforzar la capacidad de gestión del sistema y avanzar en su profesionalización "como ya existe en países como Francia, Alemania o Italia".

La responsable de Universidades ha precisado que el ministerio espera haberse "deshecho del stock acumulado" en 2026 para que en 2027 el sistema pueda evaluar "los casos que entran en unos meses" para así "romper el relato" de que los profesionales españoles que no encuentran trabajo se van fuera y que aquí vienen personas sin cualificación. "Nuestro país está trayendo personas con titulación académica", ha subrayado.