Uteca exige a RTVE limitar la publicidad del Mundial 2026 y la Corporación responde que su actuación se ajusta a la ley

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MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) ha enviado un requerimiento formal a RTVE para que cese la comercialización de espacios publicitarios del Mundial de Fútbol 2026 al considerarlo "una acción comercial ilegal y constitutiva de competencia desleal", a lo que la Corporación ha respondido con un burofax defendiendo la legalidad de sus actuaciones.

En concreto, RTVE ha replicado a Uteca que su interpretación "no encuentra respaldo en el marco normativo vigente ni en el criterio de la autoridad reguladora competente" y que la actuación de RTVE "se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico y al marco contractual aplicable, constituyendo un ejercicio legítimo de las facultades de explotación comercial asociadas a la adquisición de derechos deportivos".

En su requerimiento, Uteca solicita a la Corporación pública que limite su oferta comercial a los patrocinadores oficiales del Mundial que forman parte indivisible de los derechos de retransmisión adquiridos, "tal y como establece la ley de financiación de 2009".

En este sentido, Uteca recuerda que el artículo 7.2.b de la ley de financiación únicamente permite la comercialización publicitaria de aquellos contenidos deportivos con contrato de patrocinio incorporado en el origen u otras formas de comunicación comercial asociadas a dichos patrocinios". Dicha legislación no permite que RTVE comercialice activamente otros patrocinios o formas comerciales distintas en provecho propio, según señala en un comunicado.

Para la organización, la comercialización puesta en marcha por RTVE "es ilegal por constituir una vulneración del señalado artículo 7.2.b de la ley de financiación de RTVE de 2009", así como "por constituir una vulneración de la legislación reguladora de la competencia desleal de 1991, realizada en detrimento de los competidores privados, que ven indebidamente mermada la demanda de espacios publicitarios, y también en detrimento del correcto funcionamiento del mercado y de los intereses generales".

Uteca ha comunicado a la cadena pública que presentará una demanda por competencia desleal y pedirá al juez que ordene que su oferta comercial se dirija únicamente a los patrocinadores oficiales si RTVE mantiene la venta "sin límites" de espacios publicitarios del Mundial.

RÉGIMEN "PRIVILEGIADO" DE FINANCIACIÓN

En su escrito, añade que "estas infracciones son aún más graves" dado que RTVE es una sociedad mercantil "con un régimen privilegiado de financiación", que incluye fondos de los Presupuestos Generales del Estado, aportaciones extraordinarias del Gobierno y las propias aportaciones de los operadores de televisión privados a las que están obligados por la ley de financiación de RTVE que acordó la retirada de la publicidad de los canales públicos.

A su juicio, esta financiación "permite a la Corporación realizar desembolsos de llamativa cuantía en condiciones de ventaja, tanto en programas de entretenimiento emitidos en horario de máxima audiencia como en la adquisición de los derechos de retransmisión de eventos deportivos de gran transcendencia". "Así ha ocurrido con el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá por cuyos derechos RTVE ha abonado 55 millones de euros", concluye.

RTVE ha respondido este viernes por burofax a Uteca, a quien ha explicado que ostenta "legítimamente" los derechos de explotación televisiva del Mundial 2026, en virtud del contrato suscrito con la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) el 4 de agosto de 2025, que le habilita para "desarrollar la explotación comercial y publicitaria vinculada a las retransmisiones de los partidos en los términos previstos contractualmente".

En el burofax, firmado por el secretario general y secretario del Consejo de Administración, Alfonso Morales, la Corporación defiende que la interpretación del artículo 7.2.b) de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación "debe realizarse conforme a la redacción vigente tras la modificación introducida por la Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, y de acuerdo con el criterio fijado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)".

En concreto, argumenta que en 2023 la CNMC dio respuesta a la consulta planteada por RTVE sobre el alcance de las comunicaciones comerciales permitidas," señalando expresamente que la Ley no exige que las fórmulas de explotación comercial formen parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal, salvo en supuestos muy concretos".

Según destaca la Corporación, el criterio ha sido reiterado por la CNMC en junio de 2025, en el marco de un expediente iniciado a raíz de una denuncia formulada por Uteca.

Por otro lado, RTVE afirma que sus formatos comerciales para el Mundial 2026 tienen "como núcleo esencial la existencia de contratos de patrocinio válidamente formalizados, a los que se asocian diversas formas de comunicación comercial, conforme a lo previsto en el artículo 7.2.b) de la Ley 8/2009 y a la interpretación efectuada por la CNMC, estando en todo caso directamente vinculados a las retransmisiones del citado evento".

"Constituyen, por tanto, expresiones legítimas del modelo de patrocinio previsto en el ordenamiento jurídico vigente", afirma, para después añadir que, por ello, ha venido aplicando estos esquemas de explotación comercial en otros eventos deportivos como la Copa del Rey de fútbol (temporadas 2024/2025 y 2025/2026), la Eurocopa femenina 2025, la UEFA Nations League 2025 y partidos de las selecciones nacionales- "sin que tales prácticas hayan sido objeto de impugnación o cuestionamiento por parte de Uteca, lo que pone de manifiesto la normalidad de las mismas en el sector".

Para la Corporación pública, la interpretación de las televisiones comerciales, "conforme a la cual las fórmulas comerciales deberían formar parte inherente de los derechos adquiridos o de la señal producida por el organizador del evento, no resulta compatible con la normativa vigente ni con el criterio de la CNMC".

Asimismo, añade que las "pretensiones" de Uteca "han sido ya objeto de valoración por la autoridad reguladora, habiendo sido desestimadas las medidas cautelares interesadas, sin que se haya apreciado fundamento suficiente para cuestionar la licitud de la actuación de RTVE".

MANIFESTACIONES E IMPUTACIONES "INEXACTAS"

"Ustedes están realizando y difundiendo, con significada temeridad vistos los precedentes, manifestaciones e imputaciones inexactas sobre este prestador público que pueden ocasionarle daños sustantivos. Desde luego, somos conscientes que estas actuaciones forman parte de una campaña que busca el descrédito de este servicio público", indica RTVE en el burofax.

Cree que estas manifestaciones podrían ser consideradas como "actos de denigración de acuerdo con la definición legal", por lo que "se reserva la posibilidad de acudir en amparo ante las instancias o los organismos judiciales competentes para defenderse".

Además, insiste en que todas las fórmulas comerciales desarrolladas por RTVE son "objeto de revisión y aprobación" por FIFA, titular originaria de los derechos, lo que "garantiza la inexistencia de conflicto con los patrocinadores oficiales o categorías comerciales reservadas del evento".

"Determinadas manifestaciones públicas en relación con esta cuestión, en la medida en que pudieran ser lesivas para la reputación de este prestador público, podrán ser objeto de la correspondiente valoración jurídica, reservándose RTVE el ejercicio de cuantas acciones le asistan en Derecho", concluye.