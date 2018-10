Vasile apuesta por series "más generalistas" en Mediaset frente a las de fantasía o adolescentes de Netflix o HBO

Actualizado 30/10/2018 17:27:53 CET

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, ha apostado por series de ficción "cada vez más generalistas" para sus canales frente a otras de fantasía, adolescentes o historias de amor diferentes a la comedia romántica, que triunfan en las plataformas Netflix, HBO y Amazon.

"Esta es una cadena generalista, tenemos que hacer un producto para la gente que ve la televisión. Es una enfermedad endémica hacer televisión para los que no la ven. Cuando producimos para nuestros canales nuestro objetivo es ser cada día más generalistas, también para ser alternativa a las otras plataformas. Una serie más targetizada, más oscura, más silenciosa no es buena para una televisión generalista", ha precisado Vasile.

En esta línea, Vasile ha puesto de manifiesto casos como el de la serie 'La Casa de Papel' que, a su juicio, "no ha sido un éxito" en Antena 3 sino que lo fue más adelante en Netflix.

Así lo ha defendido este martes 30 de octubre durante la presentación de la nueva temporada de series de ficción de Mediaset España, que llega con nueve series nuevas entre las que se encuentra una "comedia vegana" o "sostenible", una romántica, una policíaca y otra de humor negro.

En todo caso, Vasile ha puntualizado que la relación con las plataformas Netflix, HBO y Amazon es "de evidente búsqueda de colaboración" y ha apostado por la búsqueda de fórmulas que les permitan convivir, como las coproducciones o la emisión en televisión y en las plataformas en diferentes tiempos.

En el caso de 'Patria', la adaptación de la novela de Fernando Aramburu, sobre la que Alea Media --participada por Mediaset España-- adquirió los derechos, y que el productor español Aitor Gabilondo producirá para HBO, Vasile ha explicado que esta plataforma les mostró su interés en tener la "exclusividad" para tener más repercusión en el mercado español y lo aceptaron porque, en este caso, para Vasile era "prioritario abrir un diálogo con HBO".

"No son rivales sino gente que vive con nosotros en el mundo de la comunicación. No vienen en enemistad, necesitan de nosotros y nosotros, de ellos. Yo los veo como compañeros de viaje", ha insistido Vasile.

Sobre la nueva temporada de ficción, se han presentado tres nuevos proyectos en fase de preproducción --Caronte, Desaparecidos y Madres--; y seis títulos en producción o listos para su emisión: Brigada Costa del Sol, Los Nuestros 2, El Pueblo, Señoras del (h)AMPA, Secretos de Estado y Lejos de ti.

A este catálogo se suma la undécima temporada de 'La que se avecina', los nuevos capítulos de 'La Verdad' y la segunda temporada de 'Vivir sin permiso', que ya se está rodando en Galicia. Son 12 títulos que suman casi 9.000 minutos (150 horas) de producción propia.

La compañía también cuenta con los derechos de adaptación y producción de las novelas 'No soy un monstruo', de Carme Chaparro; 'Después del amor', de Sonsoles Ónega; y 'La infiel', de Reyes Monforte.

SHOWRUNNER: AULA DE FICCIÓN

También se ha presentado el nuevo curso de formación 'Showrunner: Aula de ficción', impulsado por Mediaset España y la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), que formará a una docena de jóvenes talentos en el sector de la ficción.

Vasile ha explicado que es necesario formar a jóvenes talentos que quieran trabajar en este mundo no solo porque esté "de moda" o porque es "cool", una idea en la que ha coincidido el productor Aitor Gabilondo quien ha apostado por transmitir desde el corazón a través de las series de ficción en lugar de producir solo "para quedar bien, para molar o para que los blogueros hablen de ti".

Para Gabilondo, así como para otros productores españoles como Daniel Écija o Alberto Caballero, lo verdaderamente "revolucionario" hoy, en medio de la irrupción de las plataformas Netflix o HBO, es "hacer series para público generalista".

"Veo mucho postureo", ha lamentado Castillo durante la presentación del aula de formación 'Showrunners', en referencia a los espectadores que solo ven determinadas series porque entienden que están dirigidas a gente "guay". Además, ha criticado el "consumo supersónico" y la "hiperestimulación" que ofrecen las series de estas plataformas.

Para Vasile, existe una "sobreproducción" detrás de la cual hay "una burbuja". "Es el efecto de un modelo de negocio que tiene los cementerios llenos", ha avisado. Y ha continuado asegurando que "falta una base sólida" y que "si sigue creciendo no es porque haya unas columnas sino porque hay una bola de deuda".

Preguntados por un rumor según el cual Vasile sería el creador de determinados personajes de series de Mediaset y el que da el visto bueno a cada guión, Gabilondo ha asegurado que se trata de una "fake news" y se ha referido en concreto a la serie 'El Príncipe'.

"Cuando presentamos El Príncipe, existía la historia de amor entre Fátima y Morey en una esquina. Paolo Vasile me dijo: ¿Por qué no la pones en el centro del relato? Eso a mi me parece una tarea de editor. No me dijo: 'O lo pones o no se hace'. No me considero un borrego, me pareció una idea muy buena y valiente, si me hubiera parecido mala la hubiera discutido", ha explicado.