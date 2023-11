Víctimas de abusos, entre la esperanza y el recelo tras el debate de Sánchez, piden que no quede solo en un anuncio

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de abusos en la Iglesia han valorado positivamente que los abusos sexuales a menores hayan entrado en el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, aunque le piden que sus compromisos no se queden en "simples anuncios" y que "clarifique" algunas propuestas como, por ejemplo, si también va a aprobar la imprescriptibilidad penal de los delitos de pederastia o si va a ser la Iglesia la encargada de pagar las indemnizaciones.

La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) ha calificado de "muy positivo" que Pedro Sánchez haya "hecho mención a las recomendaciones del Defensor del Pueblo" y que se haya comprometido a reforzar el marco jurídico "para implementar medidas de apoyo a las necesidades y reivindicaciones de las víctimas".

"Estamos cerca de un antes y un después que empezó con la ley de infancia en 2021, que siguió con esa investigación en aras a un informe por parte del Defensor del Pueblo y que ahora se va a cristalizar cuando se constituya la XV legislatura y desde los grupos parlamentarios puedan legislar en favor de estas víctimas en el ámbito eclesiástico; y consideramos que será un avance que con la nueva legislación también se terminará implementando para el resto de víctimas de pederastia en todos los ámbitos de la sociedad", ha valorado a Europa Press el presidente de ANIR, Juan Cuatrecasas.

Asimismo, el fundador de l'Associación Mans Petites y padre de una de las víctimas que denunció el caso Maristas, Manuel Barbero, se ha mostrado "esperanzado" por el hecho de que el compromiso en la lucha contra los abusos sexuales a menores entre "en un debate en el Congreso de los Diputados".

"De entrada, estoy esperanzado a que todo lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil ya sea dentro de la Iglesia o no, entre de pleno en un debate del Congreso de los Diputados y en el posicionamiento político de un Gobierno que está en funciones pero que, a partir mañana, estará ya plenamente operativo. Es esperanzador que entre en el debate político porque de lo que no se habla es como si no existiese", ha manifestado Barbero, en declaraciones a Europa Press.

Si bien, teme que esto sea "simplemente un anuncio político" y que no se llegue "a nada", porque, según ha precisado, llevan "muchísimos años luchando" sin que se tomen medidas por parte de las administraciones. Por ello, ha pedido a Sánchez que cumpla con los compromisos anunciados y que lleve a cabo las medidas "con la mayor celeridad".

En cuanto a las propuestas concretas que ha hecho el presidente del Gobierno en funciones, Barbero ha celebrado el anuncio de reforzar el marco jurídico para que los abusos sexuales a menores no prescriban civilmente y pide que no lo hagan "jamás".

Además, ha lamentado que "no se pueden evaluar los daños físicos, morales y psicológicos con una tabla de accidentes de tráfico" y ha sugerido que un grupo de expertos diseñen una "tabla específica" para la evaluación de estos daños para los delitos sexuales a menores.

Sobre el compromiso de Sánchez de instar a la Iglesia a reparar a las víctimas, Barbero ha sugerido ir a buscar consenso con la Iglesia "más bien discretamente" y no anunciándolo "a bombo y platillo" sino "cuando ya esté atado" el acuerdo, porque si no "parece un ataque contra la Iglesia".

Por su parte, el primer denunciante del caso de abusos en Montserrat e impulsor de la campaña en Change.org #ElAbusoNoPrescribe, Miguel Hurtado, ha pedido a Sánchez que "clarifique" sus anuncios.

QUE TAMPOCO PRESCRIBAN PENALMENTE

Según ha indicado Hurtado en declaraciones a Europa Press, el Gobierno debería "aprobar la imprescriptibilidad de la acción penal de los delitos de pederastia como garantía de no repetición para que estos delitos no queden impunes en el futuro".

También cree que habría que aprobar "la imprescriptibilidad retroactiva de la acción civil para que las víctimas adultas actuales puedan demandar por daños y perjuicios a las instituciones donde sucedieron los hechos".

Asimismo, sobre su compromiso para instar a la Iglesia a reparar a todas las víctimas de abusos ocurridos en su seno, Hurtado propone que se garantice "que es la Iglesia y no el Estado quien asume las indemnizaciones, es decir que la factura de la pederastia clerical la pagan los obispos".

Igualmente, pide que se apruebe "un baremo de compensaciones basado en el gold standard europeo (el irlandés) para evitar indemnizaciones simbólicas y que la cantidad pagada a la víctima garantice la reparación integral".