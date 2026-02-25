La visita de León XIV a España será el noveno viaje de un Papa a este país y el primero a Canarias

Archivo - León XIV - Europa Press/Contacto/Maria Grazia Picciarella

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS)

La visita de León XIV a España del 6 al 12 de junio --aún pendiente de confirmación oficial por parte de la Santa Sede pero ya perfilada por la Conferencia Episcopal y el Vaticano-- se convertirá en el noveno viaje que realiza un Papa a este país, tras los cinco realizados por Juan Pablo II y los tres de Benedicto XVI durante sus pontificados. España lleva 15 años sin recibir la visita de un Pontífice.

En concreto, el último viaje de un Papa a España fue el que realizó Benedicto XVI en agosto de 2011 para presidir la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid. El Pontífice no quiso dejar de acordarse de muchos jóvenes, que "miran con preocupación el futuro ante la dificultad de encontrar un empleo digno", advirtió de que el hombre debe estar "en el centro de la economía" y alertó de aquellos que se creen "dioses".

Ya en la Vigilia de Cuatro vientos, el Papa tenía previsto defender el matrimonio indisoluble entre hombre y mujer y criticar la cultura relativista, pero el fuerte aguacero le hizo improvisar y dejó un mensaje a los jóvenes: "Vuestra fuerza es mayor que la lluvia".

Benedicto XVI también visitó las ciudades de Valencia, con motivo del 'V Encuentro Mundial de las Familias' en 2006, y Santiago de Compostela, coincidiendo con el 'Año Santo Compostelano', y Barcelona, para la dedicación del templo expiatorio de la Sagrada Familia, en 2010.

La visita de Ratzinger a Valencia en 2006 estuvo ensombrecida por el accidente mortal de Metrovalencia, ocurrido ese mismo año y en el que murieron 43 personas. Por ello, el Papa alteró su agenda prevista para rezar un responso por las víctimas en la estación siniestrada y encontrarse con sus familiares en la Basílica de la Virgen de los Desamparados.

En relación a su participación en la clausura del Encuentro de las Familias, señaló que la familia fundada en el matrimonio "es una institución insustituible según los planes de Dios, y cuyo valor fundamental la Iglesia no puede dejar de anunciar y promover, para que sea vivido siempre con sentido de la responsabilidad y alegría".

Por su parte, las visitas a Santiago de Compostela y a Barcelona se comprendieron, según la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a través de tres claves: la peregrinación, la dedicación de la Sagrada Familia y la visita a la Obra benéfico-social del Niño Dios.

En cuanto a la dedicación del templo de Gaudí y la visita a la Obra benéfico-social del Niño Dios, sirvieron para permitir que la Sagrada Familia se abriera al culto por primera vez y que esta institución del Arzobispado de Barcelona dedicada a la atención de personas con distintas discapacidades, se construyera para atender las peticiones de este colectivo.

Durante su estancia, el Santo Padre se reunió con sus majestades los Reyes, los Príncipes de Asturias, así como con el entonces líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

LOS CINCO VIAJES DE JUAN PABLO II A ESPAÑA

La primera vez que Juan Pablo II viajó a España fue en octubre de 1982, en una visita pastoral, que le permitió recorrer durante diez días Madrid, Ávila, Salamanca, Toledo, Sevilla, Granada, Loyola, Guadalupe, Zaragoza, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela.

Este viaje coincidió con la clausura del 'IV Centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús', a la que definió como "esa gran santa española y universal". En aquel momento, aseguró sentirse atraído por España por su "fidelidad a la Iglesia y servicio a la misma, escrita en empresas apostólicas y en tantas grandes figuras" que "la defendieron en momentos difíciles". "La porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español", añadió dando gracias.

Un año después, en 1984, el Papa hizo escala en Zaragoza, en vísperas de la Festividad de la Virgen del Pilar, mientras viajaba camino de la República Dominicana y Puerto Rico, en el marco de las celebraciones del V Centenario de la Evangelización de América.

Concretamente, explicó que su parada se debía a que España es la tierra que "abrió la comunicación entre Occidente y el continente americano y la que, en gran parte, llevó al mismo la luz de la fe en Cristo, junto con Portugal" y recordó las carabelas. Además, en 1989 viajó como peregrino a Santiago de Compostela en el Año Santo, coincidiendo con la IV Jornada Mundial de la Juventud que se celebró bajo el lema 'Jesucristo, camino, verdad y vida'.

Habría que esperar cuatro años para que los españoles volvieran a recibir al Pontífice que, esta vez, concentró su viaje en Sevilla, Huelva y Madrid que se prolongó desde el 12 al 17 de junio con motivo del XLV Congreso Eucarístico Internacional.

Su quinto y último viaje a España tuvo lugar del 3 al 4 de mayo de 2003 para canonizar a cinco españoles: Sor Ángela de la Cruz, Sor Genoveva Torres, la Madre Maravillas, el Padre Poveda y el Padre Rubio. A su llegada, el Pontífice pidió la paz para España y el Rey Juan Carlos I le agradeció sus "reiteradas condenas del terrorismo perverso e injustificable que padecen los españoles" así como su "aliento y solidaridad hacia las personas que sufren el dolor que genera".

Los Papas Benedicto XVI, Juan Pablo II y Pablo VI son los únicos que han realizado peregrinaciones y viajes apostólicos a otros países. A pesar de sus numerosos viajes y de ser el primer Papa en visitar los cinco continentes, Pablo VI nunca visitó España.

Por su parte, Francisco, aunque recibió numerosas invitaciones a lo largo de sus 12 años de pontificado, finalmente no visió España. Siempre expresó su preferencia por visitar primero países de las "periferias" del mundo y aunque en 2024 expresó su deseo de viajar a Canarias ante la crisis migratoria, no pudo cumplirlo pues falleció el pasado 21 de abril de 2025.