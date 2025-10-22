Vocento descarta optar a la licencia de TDT en abierto que el Gobierno sacó a concurso: "No vamos a hacer televisión"

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Vocento, Manuel Mirat, ha descartado este miércoles optar a la nueva licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) en abierto y de ámbito nacional que el Gobierno sacó a concurso público y cuyo plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 20 de noviembre.

"No vamos a concursar en la licencia de Televisión Digital Terrestre", ha asegurado el consejero delegado de Vocento en el marco de un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aprobó el 14 de octubre convocar el concurso público para la adjudicación de una nueva licencia de TDT .

Así lo exige el Plan Técnico Nacional de la TDT, en vigor desde el 27 de marzo de 2025, que realizó una distribución de los múltiples digitales a través de los cuales se presta el servicio de TDT de cobertura estatal. El objeto de adjudicación del presente concurso corresponde al sobrante de una cuarta parte de la capacidad en el múltiple digital MPE5. En este sentido, Manuel Mirat ha manifestado: "No vamos a hacer radio, no vamos a hacer televisión".

El consejero delegado de Vocento ha añadido que las "prioridades" del grupo pasan por la "excelencia" en sus productos y el negocio de diversificación de agencias y los verticales, como el de gastronomía u otras áreas como la salud, el turismo o la alimentación. "Este es el foco que tenemos en los próximos años", ha asegurado.

Asimismo, Manuel Mirat ha apuntado que "el sector de los medios requiere todavía de muchísimas eficiencias" y ha destacado el Plan Director de Eficiencia del grupo, que prevé una inversión "de 30 millones de euros de eficiencias entre noviembre del año 2024 y diciembre del año 2026". "20 millones ya hemos acometido prácticamente a fecha de hoy", ha apostillado.

El siguiente hito, según ha señalado, es poner el foco en los modelos de suscripción, "una nueva propuesta de valor de todos" sus soportes. Mirat ha detallado que "'ABC' verá esa propuesta de valor en el aire en febrero de 2026.

"Estamos trabajando sobre esa nueva propuesta de valor desde enero de este año y verá la luz en febrero y a partir de abril vendrá en cascada el resto de medios del grupo, empezando por el diario 'El Correo' y luego vendrá el 'Diario Vasco' y así todas y cada una de las cabeceras que tiene el grupo", ha manifestado.

INDEPENDENCIA Y SOLVENCIA

Respecto a cuál es el proyecto de futuro de Vocento en un ecosistema competitivo, el consejero delegado ha asegurado que quieren hacer "periodismo que sea útil, creíble y sostenible", así como "construir negocios" que les ayuden a "fortalecer esa independencia y esa solvencia como medio".

Mirat considera que la segmentación regional y la credibilidad son ventajas competitivas "frente a los grandes agregadores, frente a las plataformas y frente al panorama de otros medios de comunicación". "Yo creo que la gran fortaleza que tiene el Grupo Vocento precisamente reside en sus medios regionales y locales", ha declarado.

"Son medios creíbles, que conocen el territorio, son medios transversales a la sociedad y son medios útiles, creíbles y sostenibles. Y tiene la gran ventaja de contar con un medio nacional como es 'ABC'. Creo que eso es una ventaja competitiva única en el mercado", ha manifestado Mirat.

Preguntado sobre si cree que es posible algún movimiento de consolidación o concentración en el sector de medios de comunicación en España, el consejero delegado de Vocento ha respondido que le "preocupa más la transformación que el tamaño" y, por lo tanto, no dibuja "ningún proceso de consolidación en el corto ni en el medio plazo".

"Yo creo que llevamos con el potencial o con la idea de poder consolidar medios de comunicación en España durante muchísimo tiempo y creo que ahora no toca. Veo más procesos de transformación y, por lo tanto, creo que podemos llegar a algún tipo de acuerdo, como hemos llegado en el pasado, en distribución, en impresión, en tecnología, pero no visualizo ahora mismo una consolidación del sector", ha afirmado.

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Sobre si debería haber una regulación más clara o criterios objetivos para su distribución de la publicidad institucional, el consejero delegado de Vocento ha explicado que "la publicidad institucional sigue teniendo un peso relevante en todo el panorama de los medios de comunicación" y que todos abogan "por que haya un proceso que sea transparente, equitativo, en función de las cuotas de mercado" que tiene cada uno de ellos.

"Yo creo que el Gobierno está trabajando en ello. Estamos muy encima de todos los pasos que va dando y esperemos que cumpla con esa parte de equidad que tiene que tener el panorama de los medios de comunicación", ha afirmado, al tiempo que ha defendido la apuesta por los "medios tradicionales".

Respecto a las directivas europeas de Libertad de Medios y de Servicios Digitales, ha manifestado que "todo lo que tiene que ver con proteger la independencia y la transparencia de los medios es algo muy positivo", pero le "preocupa un poco la carga burocrática que pueda tener en cuanto al desarrollo".

En cuanto a políticas fiscales y ayudas, incluso directas a la prensa, ya ha perdido "toda la esperanza por parte de este Gobierno o de cualquier Gobierno que ha pasado en los últimos años de este apoyo y esta ayuda a la prensa".

"Lo vimos desde el Covid hasta la situación de hoy día, donde yo creo que no hay una preocupación realmente por hacer medios sólidos, independientes, creíbles y sostenibles de cara a futuro, con lo cual ya no abogo por ningún tipo de apoyo ni ayuda porque me quita bastante foco", ha concluido.