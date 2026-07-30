WWF reclama un "plan ambicioso" de restauración ecológica con base científica y participación social ante los incendios

Terreno quemado por el incendio forestal - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

WWF ha reclamado un "plan ambicioso" de restauración ecológica con base científica y participación social antes los incendios que han asolado Madrid, Guadalajara y Ávila (este último, el mayor registrado en la historia de España) que han causado un "enorme impacto sobre la biodiversidad y el patrimonio natural".

En concreto, la ONG ha pedido a las administraciones competentes que "se coordinen para desarrollar un ambicioso plan de restauración ecológica" en toda la zona afectada por el fuego, que "ha quemado más de 77.000 hectáreas en las provincias de Ávila y Madrid".

La organización detalla que este plan "debe servir para canalizar todos los fondos públicos y privados, establecer los recursos necesarios y coordinar todos los trabajos para recuperar la biodiversidad perdida".

También, añade, "debe ayudar a construir un paisaje mucho más resiliente ante el cambio climático y resistente a futuros fuegos extremos, lo que además servirá como herramienta de prevención".

Para alcanzar el éxito de la restauración, destaca que este plan "debe desarrollarse con la participación de la población local y de los grupos de interés, así como la incorporación del conocimiento técnico y científico".

En este punto recuerda que, en estos momentos, ya existen "buenos ejemplos", como los planes de restauración de las zonas incendiadas en Doñana y en Cortés de Pallás (Valencia), donde WWF ha contribuido con importantes proyectos.

Entre los principios que debe seguir este plan, destaca la evaluación urgente de los ecosistemas afectados e identificación de las áreas más vulnerables donde priorizar esfuerzos; y el diseño y ejecución de las actuaciones de emergencia a corto plazo (dos años tras el incendio) para evitar principalmente la degradación del suelo.

A medio y largo plazo, apuesta por la recuperación de la masa forestal como base del ecosistema, favoreciendo la regeneración natural cuando sea posible o en su defecto restaurando la cubierta vegetal.

Igualmente, WWF pide una planificación a largo plazo que incorpore seguimiento, evaluación y adaptación continua; y respeto a los tiempos de la naturaleza para asegurar la eficacia del proceso de restauración.

Por ello, la organización, con más de 20 años de experiencia en la restauración de zonas afectadas por incendios, se pondrá en contacto con las diferentes administraciones para aportar sus conocimientos en la recuperación de estas áreas afectadas y poder colaborar en la tarea.

Por último, WWF afirma que ya ha empezado a trabajar para poder contribuir a dicha restauración y canalizar el apoyo de los socios, fondos propios y aportaciones de las diferentes entidades y personas interesadas.

Según la técnica del programa de Bosques de WWF, María Melero, "evaluar estos daños con un riguroso diagnóstico de los ecosistemas afectados debe ser el primer paso y pilar fundamental en la toma de decisiones para empezar a trabajar en restaurar ese daño, lo que requiere una adecuada planificación".