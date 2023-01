Erkoreka advierte de "la proliferación de armas blancas" al salir de fiesta por la noche en Euskadi

Euskadi registra en un año 650 denuncias en la Ertzaintza por delitos con arma blanca y más de 1.000 infracciones por portarlas BILBAO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha advertido de la "preocupante proliferación de armas blancas" por determinada gente al salir de fiesta por la noche. De hecho, ha destacado que Euskadi ha registrado en un año 650 denuncias en la Ertzaintza por delitos con arma blanca y más de 1.000 infracciones por portarlas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Erkoreka ha afirmado que se detecta, en la actividad delictiva de la Comunidad Autónoma en los últimos dos o tres años, "una proliferación de armas blancas, que aparecen de manera absolutamente injustificada una noche en una discoteca o una noche en una calle, cuando se supone que la gente ha salido de casa para celebrar un festivo o un fin de semana, o para pasarlo bien con sus amistades".

Se trata, según ha apuntado, de gente que "utiliza navaja" y no precisamente para "buscar lapas". El hecho de portar navaja ya supone una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana.

En este línea, ha precisado que, entre noviembre de 2021 y el mismo mes de 2022, ha habido aproximadamente 650 denuncias en la Ertzaintza por hechos delictivos con utilización de arma blanca, y más de 1.070 infracciones administrativas de la Ley "por portar armas blancas peligrosas".

"La ratio cotidiana de lo que está sucediendo cada día arroja un número preocupante que llama la atención. ¿Qué es lo que ha sucedido y que no era habitual en un pasado reciente?, que ahora la gente porta armas blancas, las exhibe, las saca y las utilizan en algunos casos. Esto llama la atención", ha manifestado.

De los 650 delitos cometidos con arma blanca, ha explicado que

la mayoría son robos con violencia e intimidación (unos 350), mientras que unos 150 son lesiones provocadas con ese tipo de armas. "Ese es el fenómeno que, desde el punto de vista de la seguridad pública, llama la atención y sobre el que el que se está actuando ya", ha indicado.

No obstante, ha afirmado que es una tema "difícil" porque llevar arma blanca para salir por la noche de fiesta es una cuestión "cultural", y la Policía interviene "en las actuaciones materiales". "Pero operar sobre los esquemas culturales es más difícil y, por supuesto, implica a sectores, a colectivos y a instancias distintas a las de la Policía", ha indicado, para emplazar a "abordarlo de manera multisectorial y desde diferentes puntos de vista".

SEGURIDAD EN EUSKADI

El consejero cree que, en todo caso, "no hay un problema de mayor inseguridad" en Euskadi, en comparación con otros lugares de Europa.

"No es un país particularmente peligroso o con problemas o índices de inseguridad reseñables. Ahora, tenemos los problemas de inseguridad propios de una sociedad europea, muy bien poblada, con ciudades grandes, como Bilbao, que tiene un conformación social especial, con unos entornos también de marginalidad, que suelen ser propicios para dar lugar a hechos delictivos", ha manifestado.

A su juicio, "es incontestable" el hecho "en sí" de que muchos delincuentes entran en sede judicial y salen "por la otra puerta", como han denunciado incluso alcaldes de municipios y ertzainas, pero cree que "la respuesta es más compleja".

"Estamos hablando, no de la actitud de los jueces, porque con esta legislación es posible que los jueces puedan dictar resoluciones distintas, moduladas o algo más adaptadas al requerimiento de la seguridad, pero la prisión provisional tiene una regulación y está circunscrita para casos muy concretos, que se pueden o no dar, y se pueden apreciar o no por parte del juez", ha subrayado.

Josu Erkoreka ha asegurado que "la desmoralización es un hecho desde la instancia policial", y ha añadido que, aunque hay colectivos que piden "mayor contundencia contra las personas que han sido detenidas una noche dos o tres veces, y según entran, salen y vuelven a delinquir", también considera que hay una sociedad "muy garantista, muy comprometida con los derechos humanos y con la idea de que la libertad no puede ser restringida, constreñida y acotada, si no existen razones muy contundentes, claras y con un aval legal rotundo".

"Es un debate permanente, que se repite con frecuencia, y aquí tienen que confluir no solo policías, sino también jueces y legisladores, porque la clave, en última instancia, está en el legislador", ha añadido.

Erkoreka cree que, "si el legislador configura la prisión provisional de otra manera y habilita con la intensidad a los jueces para dictar más resoluciones de prisión provisional, seguramente los jueces, en ese marco normativo, dictarán resoluciones más favorables, pero hay que ponderar los pros y los contras".

LUKAS AGIRRE

El titular de Seguridad también ha confirmado que el presunto autor material del homicidio del joven Lukas Agirre en San Sebastián, llevaba una pulsera telemática por delito de violencia de género, pero considera que es un dato "irrelevante" para la investigación de este caso. "En este caso, ejerció su fuerza contra otro hombre, contra el que no tenía ninguna relación", ha añadido.

Según el consejero, los hechos "parecen bastante claros porque había bastantes testigos que dieron testimonio sobre lo que ocurrió". "Ahora hay que investigar si el autor material agotó el conjunto de la autoría solo él o hubo una colaboración de alguna otra persona, que podría haberle dado el cuchillo previamente", ha subrayado.

Josu Erkoreka ha dicho que hay que aclarar esta circunstancia "para medir el nivel de participación de cada una de las personas que estaban implicadas". Tras recordar que el agresor material está en prisión, ha apuntado que hay otras dos personas "que estaban presentes y de alguna manera implicadas en el hecho", pero será algo que determinará el juez. En la actualidad, se encuentran en libertad con medidas cautelares.