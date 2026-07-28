Dénia consolida su modelo gastronómico sostenible como motor turístico y de desarrollo territorial

Denia - TURISMO DE DENIA

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dénia consolida su posicionamiento como uno de los referentes gastronómicos más destacados del Mediterráneo mediante un modelo que integra la actividad pesquera, la agricultura tradicional, el patrimonio histórico y la alta cocina como ejes de su identidad y desarrollo turístico.

La ciudad alicantina, reconocida en 2015 por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Gastronomía, articula su oferta cultural y culinaria a través de la lonja marinera, los bancales de la comarca de la Marina Alta y una red de productores locales que abastecen tanto a tabernas tradicionales como a restaurantes reconocidos por las principales guías internacionales.

Como parte de su estrategia de sostenibilidad y preservación del patrimonio culinario, Dénia impulsa iniciativas de investigación y desarrollo local como las marcas 'Bancalet' y 'Xarxa Mar', orientadas a la puesta en valor de la producción agroalimentaria de proximidad y la pesca sostenible, la recuperación de variedades autóctonas como el arroz Bombón, y la actividad formativa del Centro de Gastronomía del Mediterráneo GASTERRA, gestionado en colaboración con la Universidad de Alicante.

Junto a la propuesta gastronómica liderada por productos emblemáticos como la gamba roja local, la oferta turística del municipio se completa con el Parque Natural del Montgó, la Reserva Marina del Cabo de San Antonio, más de 20 kilómetros de litoral, su conjunto histórico dominado por el castillo y una agenda cultural continuada durante todo el año.

El ecosistema culinario de la localidad tendrá su principal hito anual en una nueva edición del D*na Festival, encuentro comisariado por el chef Quique Dacosta y organizado por la Fundación Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía.

La cita reunirá en el paseo de la Marineta Cassiana a productores, pescadores y profesionales del sector en torno a un programa de ponencias, exhibiciones de cocina y talleres dedicados a la divulgación y la transmisión del conocimiento gastronómico.