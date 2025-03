Archivo - Casa Lucia, la nueva joya de la marca The Meliá Collection que unirá arte y hospitalidad en Buenos Aires

El hotel se ubicará en el histórico Edificio Mihanovich, que se encuentra en uno de los barrios más artísticos de la ciudad

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International impulsa su presencia en Latinoamérica con la firma de un exclusivo hotel de lujo en Buenos Aires. Casa Lucia, que será la próxima incorporación al selecto portfolio de hoteles con encanto The Meliá Collection, abrirá sus puertas en el icónico Edificio Mihanovich ubicado en el barrio de Retiro de la capital argentina.

Este será el primer hotel de la marca The Meliá Collection en la región de Latinoamérica, donde la compañía no solo apuesta por crecer, si no por introducir sus mejores marcas con el objetivo de aportar una oferta hotelera de alto valor.

El hotel, que reabrió sus puertas el pasado año tras una completa reforma, se incorpora ya a la cartera de Meliá Hotels International para, en aproximadamente un mes, convertirse en el Casa Lucia Member of Meliá Collection una vez se termine de adaptarse a los estándares de la marca y de integrar sus atributos.

Con esta nueva apertura, Meliá Hotels International acelera su crecimiento en Latinoamérica y, concretamente, en Argentina, país en el que cuenta ya con 5 hoteles abiertos y 2 en proceso de apertura.

SOFISTICACIÓN Y ELEGANCIA.

La arquitectura y la historia serán elementos clave de Casa Lucia Member of Meliá Collection, que ha sido recientemente reformado. Con 142 habitaciones, el hotel se inspirará en la época dorada de Argentina para hacer honor al edificio que lo albergará y cuya construcción finalizó en 1928.

Casa Lucia mantendrá así la sofisticación y la elegancia del Edificio Mihanovich a la vez que lo traslada a la actualidad para celebrar la herencia cultural de una de las épocas más brillantes de Buenos Aires.

Con un concepto único del lujo, sello propio de marca The Meliá Collection, Casa Lucia unirá la experiencia hotelera más exclusiva con el arte y la cultura. Por ello, su ubicación en el barrio de Retiro que es famoso por su arquitectura y sus galerías de arte resulta perfecta para que los huéspedes conecten con el destino y la esencia local desde una perspectiva cultural.

Ofreciendo una conexión con la ciudad, Casa Lucia contará con un cuidado programa cultural que elevará la experiencia de lujo de huéspedes. Además, invitará a los clientes, ya sean visitantes o habitantes de Buenos Aires, a descubrir el hotel y vivir la ciudad de una manera diferente, ofreciendo una propuesta cultural.

A través de actividades cuidadosamente seleccionadas, el hotel narra una experiencia única creando un itinerario que conecta a los huéspedes con la época dorada de Argentina, la Belle Époque porteña. Las actividades también incluirán propuestas para explorar el entorno en el que se encuentra el hotel, donde el arte es protagonista.

En el plano gastronómico, Casa Lucia Member of Meliá Collection contará con un restaurante en el que degustar la mejor cocina, además de un bar que promete convertirse en un punto de encuentro para la sociedad porteña, con una cuidada carta de cócteles de autor.

Además, Casa Lucia también contará con espacios wellness que van desde una piscina interior hasta un completo spa, ofreciendo un refugio dedicado al bienestar en el corazón de la ciudad. Contando con exclusivos tratamientos los huéspedes podrán disfrutar de una sesión de cuidado o mantener su rutina en el gimnasio.