Hyatt anuncia la apertura de un nuevo hotel en Londres

El hotel será el octavo establecimiento de la marca Hyatt en Londres



MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hyatt Hotels Corporation ha anunciado la apertura del Hyatt Regency London Albert Embankment, un hotel de 142 habitaciones que se convierte así en la octava propiedad de la marca Hyatt en Londres. Esta apertura confirma los ambiciosos y estratégicos planes de crecimiento de Hyatt para sus marcas en 2023 y más allá en el Reino Unido.

El hotel se encuentra situado a cinco minutos a pie del epicentro político de la capital, Westminster, donde se encuentran lugares tan emblemáticos como las Casas del Parlamento, Trafalgar Square y el Big Ben.

Un corto paseo por el río Támesis desde el hotel lleva a South Bank, una zona famosa por sus centros artísticos y culturales de categoría mundial, mientras que la cercana estación de Vauxhall ofrece acceso directo a muchos de los principales nudos de comunicaciones de la ciudad.

"Londres sigue siendo un mercado prioritario para el crecimiento previsto de nuestra marca en el Reino Unido, y estamos encantados de añadir Hyatt Regency London Albert Embankment a nuestra creciente lista de propiedades en la capital", explicó Felicity Black-Roberts, vicepresidenta de desarrollo de Hyatt Europa.

Hyatt Regency London Albert Embankment será el decimotercer hotel afiliado a Hyatt en el Reino Unido y el octavo en Londres, uniéndose a Hyatt Regency London - The Churchill; Great Scotland Yard Hotel, parte de la cartera de The Unbound Collection by Hyatt; Andaz London Liverpool Street, Hyatt Place London City East, Hyatt Place London Heathrow Airport, Hyatt Regency London Stratford y Hyatt House London Stratford, así como al Hyatt Regency London Blackfriars y Park Hyatt London River Thames, de próxima apertura.