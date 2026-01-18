Meliá celebra su 70 aniversario con ofensiva de lujo: 28 aperturas en 2026 y una inversión de 575 millones en dos años

Archivo - Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International - MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International afronta 2026 como un año histórico, marcado por la celebración de su 70 aniversario y por la consolidación definitiva de su transformación hacia el segmento de lujo y lifestyle, con el objetivo de maximizar ingresos mediante la expansión, el reposicionamiento de su cartera y el fortalecimiento de los canales directos de venta.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha presentado una ambiciosa hoja de ruta para los próximos años que contempla, al menos, 28 aperturas hoteleras en 2026 y una inversión conjunta con socios estratégicos superior a los 575 millones de euros destinada al reposicionamiento de activos en casi 50 hoteles durante el bienio 2025-2026.

Esta nueva cifra supone una notable aceleración respecto a los más de 400 millones de euros que la compañía ya invirtió junto a sus socios entre 2023 y 2024 en mejoras y reposicionamiento de su producto hotelero.

Para Escarrer, este aniversario no es solo una conmemoración de la trayectoria de la empresa familiar fundada en 1956, sino un "acicate" para perpetuar un legado integrado en el ADN de la compañía, basado en la sostenibilidad y en la apuesta por las personas y el talento, con la aspiración de que perdure otras siete décadas.

ENFOQUE CUALITATIVO EN EL VACACIONAL Y URBANO DE LUJO.

Tras un 2025 exitoso, con la firma de 51 establecimientos (9.189 habitaciones) y la apertura de 28 hoteles (más de 2.800 habitaciones), la estrategia de expansión para 2026 mantiene un enfoque cualitativo en los segmentos vacacional y urbano de lujo y ocio.

Con un ritmo de al menos 28 aperturas previstas, similar al del año anterior, Meliá consolidará este año su presencia en mercados clave como el Caribe, la cuenca mediterránea, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

El crecimiento se concentra en destinos con fuerte implantación, destacando España con 10 aperturas en Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana. A ello se suman apuestas por enclaves exclusivos como Bariloche (Argentina), Seychelles y Maldivas, que elevan el posicionamiento global de la marca en el lujo.

"Esta estrategia cuantitativa y, sobre todo, cualitativa enfocada al segmento del lujo creemos que nos da un salto muy importante", ha explicado Escarrer, quien anticipa cifras "muy positivas" en el primer trimestre.

En España, el vacacional en Canarias muestra un "muy buen" comportamiento, con crecimiento de tarifas de un dígito medio gracias al reposicionamiento de hoteles y al canal directo. En la costa peninsular, se mantiene una sólida base de MICE junto a un buen desempeño en destinos de nieve. En el urbano español, el incremento de reservas en libros se acerca al dígito medio, destacando especialmente destinos como Sevilla y Valencia.

Escarrer ha calificado la apuesta por el mercado español como "incondicional", con énfasis en la reinvención de destinos pioneros como Magaluf o Torremolinos. Paralelamente, la compañía refuerza enclaves tradicionales de lujo, incorporando tres hoteles en Marbella, uno más en Ibiza y tres en Mallorca, siempre bajo la premisa de que el gasto por turista duplique el crecimiento del número de visitantes.

Otros mercados también registran evoluciones positivas: doble dígito en crecimiento de reservas en libros en el Caribe, así como en Asia-Pacífico, con avances notables en Indonesia y Vietnam.

Uno de los segmentos de mayor crecimiento previsto para Melia en 2026 es, un año más, el de eventos, reuniones, eventos y convenciones (MICE), con reservas un 10% por encima del año anterior, impulsadas por los mercados británico y americano.

APUESTA MANTENIDA POR EL LUJO PREMIUM.

El directivo ha recordado que el 63% del portfolio actual y el 79% del pipeline (hoteles en proceso de apertura) corresponden ya a marcas de lujo, una estrategia que busca mayor rentabilidad y resiliencia ante ciclos económicos adversos.

Frente a pronósticos de desaceleración turística, Escarrer prefiere hablar de "normalización" tras los crecimientos extraordinarios de doble dígito entre 2022 y 2024. Subraya que el sector sigue creciendo por encima del PIB, llegando en algunos casos a duplicar su ritmo, lo que lo sitúa en una posición privilegiada.

La hotelera defiende que España aún tiene "margen de mejora" en tarifas, siempre ligado a una mayor calidad de la oferta. Destinos como Marbella o Ibiza ofrecen precios muy competitivos frente a rivales mediterráneos en Italia, Grecia o el sur de Francia, donde las tarifas pueden duplicar o triplicar las españolas.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: EL IMPULSO DE NADAL Y MESSI

Las 'joint ventures' constituyen un pilar clave para un crecimiento "muy rentable, estratégico y sostenible". En los últimos dos años, estas alianzas se han duplicado, pasando de 6 en 2023 a 13 en 2025, involucrando unos 40 hoteles y 14.000 habitaciones.

Esta fórmula, combinada con una fuerte apuesta por la distribución en nuevos hoteles, una inversión de 19 millones en el programa de fidelidad, el rigor financiero y los reposicionamientos recientes, refuerza la solidez de la compañía.

En este modelo destaca la marca ZEL, cocreada con Rafael Nadal a finales de 2023, que acelerará su expansión en 2026 con nuevas aperturas en Madrid (Gran Vía), Fuerteventura, Cozumel y Creta, cumpliendo la previsión de alcanzar 20 hoteles abiertos o firmados. "Es una marca con la que nos sentimos muy cómodos con el recorrido que está teniendo", ha afirmado Escarrer.

Por otro lado, la integración de los seis hoteles MiM, propiedad de Lionel Messi (en Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra), bajo gestión de Meliá a través de The Meliá Collection, permite a estas propiedades beneficiarse de la red de distribución global del grupo. La previsión es que esta marca también crezca "mucho" durante los proximos años.

EL DESAFÍO DEL TALENTO Y EL ABSENTISMO

A pesar de la solidez operativa, Escarrer ha identificado el absentismo laboral como uno de los mayores retos estructurales del sector en España. Las tasas han pasado de niveles inferiores al 3% en 2019 a una media del 8% en 2025, con picos del 20% en regiones como Canarias.

"Esta situación está devastando las plantillas y genera una pérdida de competitividad que el Gobierno debe abordar junto a los empresarios", ha advertido.

Para combatir la falta de personal cualificado, Meliá ha reforzado su compromiso con la formación, como la Escuela de Formación Gabriel Escarrer Juliá en República Dominicana.

"El objetivo es atraer el talento y desarrollarlo para que se queden con nosotros. Queremos ser el referente mundial en el sector turístico como marca empleadora, donde los profesionales se identifiquen con nuestros valores y puedan crecer dentro de la compañía", explicó.

SOLIDEZ FINANCIERA Y MODELO 'ASSET-LIGHT'.

En el ámbito financiero, la compañía mantiene una estricta disciplina de caja, cerrando los últimos dos ejercicios con una ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda inferior a 2,5 veces.

"Nos sentimos muy confortables con esta situación de deuda. Quizás pueda haber alguna rotación, venta o compra, pero cualquier operación se hará siempre con el objetivo de mantener esos ratios con los que nos sentimos muy cómodos", ha explicado el directivo.

Escarrer ha subrayado que la evolución de la compañía hacia un modelo de gestora ('asset-light') es irreversible, lo que reduce el consumo de caja y limita las necesidades de inversión futuras.