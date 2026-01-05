El ambicioso plan turístico de Venezuela para 2026, en el aire tras la captura de Maduro por Estados Unidos

Turismo en Venezuela - MINISTERIO PODER POPULAR PARA EL TURISMO VENEZUELA

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El futuro del sector turístico en Venezuela, que proyectaba un repunte histórico para el año 2026, ha quedado sumido en la incertidumbre tras la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas de Estados Unidos en una operación militar en Caracas ejecutada este 3 de enero.

Mientras Venezuela ha cerrado el año 2025 con cifras récord de crecimiento, la actual intervención militar y el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que su país "gobernará" el país hasta una transición, dejan en el aire los ambiciosos planes de apertura internacional.

Apenas días antes de estos sucesos, el Ministerio de Turismo (Mintur) había proyectado un repunte significativo en el flujo receptivo de visitantes para 2026.

Las autoridades destacaban la llegada confirmada de más de 6.000 viajeros rusos a través de acuerdos con operadoras como Pegas Touristik y Hover Tour, así como el lanzamiento del producto multidestino China-Cuba-Venezuela, que prometía activar nuevas rutas aéreas y diversificar la oferta hacia el turismo de naturaleza y aventura en el oriente y sur del país.

El año 2025 había sido calificado como histórico por el Ejecutivo: se registraron 3.443.966 llegadas de turistas internacionales -un crecimiento del 44,56 % respecto a 2024- y más de 12,2 millones de movilizaciones internas durante las temporadas altas.

Además, se validaron más de 1.250 rutas turísticas (con proyecciones de alcanzar las 3.000 en 2026), se capacitó a 363.152 personas en el sector y se entregaron 3.759 nuevos registros a prestadores de servicios.

La ministra de Turismo, Leticia Gómez, subrayó el impulso a la inversión hotelera y extrahotelera, con nuevos proyectos firmados por un total de 4,5 millones de dólares, lo que -según sus palabras- garantizaba la sostenibilidad del "motor turismo" como pilar de diversificación económica, generación de empleo y captación de divisas.

El turismo se presentaba así como uno de los 14 motores productivos integrados en el modelo de desarrollo nacional, con énfasis en la conectividad aérea hacia polos clave como la isla de Margarita y el Archipiélago de Los Roques, y en alianzas estratégicas con socios como Rusia y China.

Asociaciones privadas, como la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT), veían en 2026 una "oportunidad de oro" para expandir la oferta de vuelos y el intercambio comercial-turístico.

Sin embargo, la intervención militar, que ha paralizado la operativa administrativa y generado tensiones diplomáticas -con Rusia condenando el acto como "agresión armada"-, pone en duda la ejecución de estos convenios y planes.

La reconfiguración del poder, con grandes empresas estadounidenses llamadas a reparar infraestructuras, según Trump, altera radicalmente el panorama para un sector que dependía de la estabilidad política y la promoción internacional.

En este contexto de conmoción, las previsiones turísticas para el año en curso quedan suspendidas a la espera de cómo evolucione la transición anunciada por Washington.