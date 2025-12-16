Dani García vuelve a sus orígenes en su nuevo libro: 'Cocina en casa como Dani' - ESPASA

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El célebre chef andaluz Dani García, uno de los nombres más influyentes de la gastronomía española, publicará su nuevo libro, Cocina en casa como Dani (Editorial Espasa), que estará a la venta el próximo 8 de enero.

Después de conquistar tres estrellas Michelin, abrir restaurantes en medio mundo y revolucionar la cocina contemporánea, García vuelve al lugar donde empezó todo: la cocina de casa, esa donde aprendió a cocinar junto a su madre y su abuela, y donde hoy cocina para los suyos lejos de los focos.

En este nuevo título, el chef abre por primera vez la puerta a su cocina personal, que describe como un espacio improvisado, luminoso y auténtico, construido desde el disfrute y la sencillez. En sus palabras, "este libro no es para impresionar; es para ayudarte a cocinar como yo, pero sin la presión del restaurante". Se trata, por tanto, de un libro muy cercano y sincero que reúne más de 90 recetas reales, pensadas para el día a día.

Cocina en casa como Dani incluye recetas pensadas para cualquier nivel y cualquier momento: desde desayunos para empezar el día con energía y comidas en 'modo automático' para comer bien sin pensar demasiado, hasta cenas rápidas y reconfortantes, los 'antojos canallas' y picoteos irresistibles.

En el recetario se mezclan la tradición, los recuerdos familiares, la técnica accesible y ese toque inconfundible que define al chef.

Entre las propuestas se encuentran platos como huevos pochados con chistorra y dátiles, arroz con chuleta, pizzas exprés, y postres destacados como su célebre coulant exprés. Además, se incluyen las "Estrellas sin presión" (platos de alta cocina adaptados al hogar) y las "salsas que salvan", clásicos del fondo de armario culinario de Dani García.

Con un tono cercano y directo, el chef aporta trucos, tiempos y técnicas simplificadas que demuestran que cocinar bien es cuestión de actitud y no necesariamente de tiempo. El libro se convierte así en un viaje de vuelta a lo esencial: "cocinar, compartir y vivir alrededor de la mesa".