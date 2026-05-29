Seis Estrellas Michelin lideran la experiencia culinaria exclusiva del VIP de la Fórmula 1 de Madrid

Seis Estrellas Michelin en la experiencia culinaria exclusiva del F1 Madrid 2026 - MATCH HOSPITALITY

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los chefs españoles con estrellas Michelin y Soles Repsol Quique Dacosta, Iván Cerdeño, Coco Montes, Rodrigo de la Calle, Lucía Freitas y Paco Pérez serán los encargados de llevar la alta gastronomía española al Fórmula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026, que se celebrará en Madrid en septiembre.

En concreto, los cocineros españoles serán los encargados de las propuestas gastronómicas de Club 91, la experiencia VIP más exclusiva del Official Hospitality de Madring, operada por Match Hospitality, según informa la organización.

El programa de Official Hospitality de Madring ofrece 12 experiencias VIP diferentes para disfrutar de este gran premio de la forma más exclusiva, con 'acces' al circuito, zonas lounge con vistas privilegiadas, gastronomía durante todo el día y entretenimiento para los distintos públicos que acudan a la cita madrileña.

En este contexto, los seis chefs Michelin convierten Club 91 en el máximo exponente gastronómico del programa, reuniendo a algunos de los principales referentes de la cocina española contemporánea en un mismo espacio y con una propuesta que proyecta la gastronomía española ante el foco internacional en uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo.

Durante los tres días del Gran Premio, los chefs españoles estarán presentes en el Club 91 y Palcos Club 91, participando activamente en el servicio de almuerzo. Así, cada uno contará con su propia estación gastronómica, donde los invitados podrán degustar sus creaciones.

De esta forma, el formato se articulará a través de estaciones diferenciadas, permitiendo a los asistentes recorrer libremente las distin tas propuestas culinarias y descubrir la personalidad de cada chef en un entorno social y experiencial.

Sin embargo, la gastronomía está presente en todos los espacios del Official Hospitality de Madring, donde cada uno cuenta con una identidad culinaria propia, adaptada a su concepto y tipo de experiencia, desde La Azotea, la propuesta que reunirá a algunos de los restaurantes más destacados de Madrid a El Mirador, donde la oferta girará en torno a 'pop-ups', 'food trucks' y talento emergente de la escena local.

Otros espacios gastronómicos serán La Terminal y Podium Stand, la propuesta adoptará un formato tipo mercado, con una oferta gastronómica más informal, dinámica y accesible dentro de un entorno ex periencial, mientras que en Ignition Club, la gastronomía tendrá un carácter más internacional, con una selección pensada para un público global y en Traction Club, la experiencia estará centrada en la cocina en vivo, con un enfoque en el producto y la ejecución.