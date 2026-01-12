Los viajeros de alta velocidad crecen un 11% en noviembre hasta superar los 3,4 millones

Archivo - Estación de Atocha durante la operación salida por el puente de la Constitución, a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alta velocidad continúa siendo uno de los tractores de la movilidad en España con un nuevo crecimiento del 11% el pasado mes de noviembre superando los 3,4 millones de pasajeros, según los datos hechos públicos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Más de 508,7 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en noviembre, un 4,5% más que en el mismo mes del año 2024.

El transporte urbano aumentó un 6,8% en tasa anual y el interurbano un 1,2%. Dentro del interurbano, destacó el incremento del 4,6% en el transporte por autobús.

El transporte urbano fue utilizado por más de 318,7 millones de viajeros en noviembre, un 6,8% más que en el mismo mes del año 2024.

El transporte por metro aumentó un 8,5% en tasa anual y el transporte urbano por autobús aumentó un 5,7%.

CAE EL AÉREO UN 1,5%.

Más de 143,5 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en noviembre, lo que supuso un incremento del 1,2% respecto al mismo mes de 2024.

Por tipo de transporte, el autobús creció un 4,6%, mientras que el aéreo cayó un -1,5%, el ferrocarril un -2,8%, y el marítimo un -3,6%.

La caída del transporte por ferrocarril se explica por el descenso del -2,5% en el Cercanías y del -16,7% en la media distancia frente del crecimiento del 11% de la alta velocidad y del 8,8% del resto de la larga distancia.

En lo referido al transporte aéreo cae el peninsular un -2,5% y solo se registra un leve aumento en el transporte interinsular del 0,4%.

Todas las comunidades autónomas presentaron tasas anuales positivas en el transporte por autobús. Las mayores subidas se dieron en Comunitat Valenciana (13,1%), Castilla - La Mancha (7,8%) y Principado de Asturias (6,5%). Por su parte, País Vasco (0,3%), Aragón (1,6%) y Canarias (2,4%) registraron los menores incrementos en el transporte por autobús.

El transporte por metro aumentó en todas las ciudades que poseen este tipo de transporte respecto al mismo mes del año anterior. El metro de Valencia presentó el mayor incremento, del 1123,7%, y el de Madrid presentó el menor, del 1,3%.

TRANSPORTE ESPECIAL Y DISCRECIONAL.

Los datos del INE también muestran que más de 46,3 millones de usuarios utilizaron transporte especial y discrecional en noviembre, lo que supuso un descenso del 0,6% en tasa anual.

El número de pasajeros del transporte especial bajó un 1,6% y superó los 30,1 millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar bajó un 2,2%, y el laboral aumentó un 0,7%.

Por su parte, el transporte discrecional creció un 1,1% respecto al mismo mes del año 2024, con más de 16,2 millones de viajeros.