Bertie Carvel compara a los Targaryen de 'El caballero de los Siete Reinos' con Estados Unidos: "Están en las últimas" - HBO MAX

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

'El caballero de los Siete Reinos', nueva serie del universo de 'Juego de tronos', llega a HBO Max este lunes 19 de enero con el estreno del primero de sus seis episodios. La ficción, que ya ha sido renovada para una segunda temporada, adapta en su primera entrega el primer tomo de los 'Cuentos de Dunk y Egg' de George R.R. Martin, titulado 'El caballero errante' y sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y su pequeño escudero, en un periodo de la historia de Poniente en el que la cada vez más debilitada casa Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro pero ya no tiene dragones.

"La dinastía está en las últimas", señala Bertie Carvel, abordando el estado de la antaño poderosa familia en un encuentro con varios medios de comunicación, entre los que se encontraba Europa Press. En un tono distendido, el actor, que en la serie da vida al príncipe heredero Baelor Targaryen, compara la situación de la orgullosa casa de los jinetes de dragones con la de "los Estados Unidos de hoy", apuntando que está "en su etapa final".

En 'El caballero de los Siete Reinos' el camino de Dunk se cruza con el de los Targaryen cuando estos acuden al torneo de Ashford, en un acto que el intérprete describe como de "diplomacia". "Es por la misma razón por la que Donald Trump recorre todos los estados, sobre todo aquellos en los que se pueden celebrar las próximas elecciones", observa, trazando un nuevo paralelismo con la actualidad política.

En todo caso, la trama de la nueva serie de HBO Max no se centra en las grandes casas y su lucha por el trono, sino en el viaje del joven e ingenuo Dunk, que solo quiere convertirse en un buen caballero y, para ello, primero se propone labrarse un nombre ganando el mencionado torneo. "Me parece que es la historia que necesito ahora mismo, en 2026, en este mundo cada vez más sombrío. Quiero creer que en lo más profundo de un mundo duro y cínico todavía hay espacio y necesidad para los héroes", observa Carvel, añadiendo que la historia trata sobre "el honor y hacer lo correcto".

"EL PODER CORROMPE"

"El poder corrompe", indica por su parte Sam Spruell, que encarna a Maekar, hermano de Baelor, señalando que ese es un tema importante en la ficción, donde de repente, el caballero errante aparece como alguien "cuya visión del mundo es refrescantemente simple y directa". Así, para el intérprete, Dunk "es un recordatorio para todos de por qué están allí y qué deberían hacer en la vida" pero a la vez es alguien que "aprende sobre el lado más oscuro de este mundo, se da cuenta de que no todo es tan sencillo como parece, o que en la vida no existe la ecuación de que si haces esto, obtendrás aquello".

Una de las principales diferencias de 'El caballero de los Siete Reinos' respecto a 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón' es su escala. La primera temporada está formada por seis episodios de media hora de duración, algo que, según el showrunner de la serie, Ira Parker, responde a la propia extensión del material original, considerablemente menor que la de 'Canción de hielo y fuego'.

"La historia es la historia. Tenemos nuestro principio, tenemos nuestro final", expone el cocreador, añadiendo que su intención era hacer de Poniente "un lugar divertido en el que pasar un rato". De hecho, aparte de por su menor escala, la serie destaca por su tono, más ligero que el de sus predecesoras, algo que queda claro desde los primeros compases del primer episodio.

UN TOQUE DE HUMOR EN PONIENTE

Hablando del toque humorístico y sobre cómo equilibrar este con la esencia más seria de "una historia de 'Juego de tronos'", Peter Claffey, el actor que interpreta a Dunk, explica que, aunque en el guion se ven claramente los momentos graciosos, no los aborda tratando de hacer gracia.

"Creo que simplemente surge de forma natural", expone, recordando por ejemplo una escena en la que su personaje se golpea la cabeza tras pedir participar en el torneo. "No piensas en golpearte la cabeza en absoluto, sino que estás pensando en cómo expresar lo que quieres decir y entonces eso sucede al final, cuando menos te lo esperas", señala.

Cabe decir que Martin, que en el pasado no ha dudado en expresar su opinión sobre las adaptaciones de sus libros, siendo crítico respecto a algunos cambios, ha alabado ya la nueva serie y Parker ha expresado lo importante que era su sello de aprobación. "Se dice que no se debe escribir para una audiencia, sino que se debe elegir a una persona y escribir para ella. Y eso es lo que hice esta temporada, escribí para George", explica, asegurando que el autor ha quedado satisfecho con el resultado.

Tanto Parker como Martin son productores ejecutivos de la ficción junto a Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis. El reparto, encabezado por Claffey como Dunk y Dexter Sol Ansell como Egg, cuenta con los ya mencionados Carvel y Spruell, además de con Daniel Ings, Shaun Thomas, Finn Bennett, Tanzyn Crawford, Edward Ashley, Danny Webb, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor y Daniel Monks.