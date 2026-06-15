Carlos del Amor, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2026

Archivo - El periodista Carlos del Amor durante la recepción del alcalde de Barcelona a los galardonados con los Premios Ondas 2023, en el Palacete Albéniz, a 22 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Esta noche se entregan los Premios On - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Carlos del Amor ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido este lunes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado lo ha elegido por "su compromiso con la promoción de las artes, su capacidad para narrar la cultura de manera accesible y por su habilidad para descubrir lo extraordinario en lo cotidiano".

Asimismo, el jurado ha señalado que Carlos del Amor "ha desarrollado un estilo narrativo propio, original y creativo, que acerca los contenidos culturales a un público masivo sin perder rigor ni calidad"

"Referente del periodismo cultural en el ámbito del servicio público, en particular en RTVE (Radio Televisión Española), ha sabido equilibrar información y pasión, dando el protagonismo a los creadores y a las historias detrás de las obras", destaca el fallo.

Además, el jurado ha expresado que su enfoque humanista "convierte la sensibilidad en una herramienta de conocimiento". "La versatilidad y el compromiso de Carlos del Amor han contribuido a renovar la estética del género y a reforzar la cultura como un derecho ciudadano", subraya el jurado.

El Ministerio de Cultura reconoce con este premio la trayectoria periodística en el ámbito de la cultura desarrollada por una persona física española, cuya actividad esté dedicada a la información cultural sea cual sea la lengua o lenguas del Estado utilizadas en el desarrollo de su labor.

El premio reconoció en su pasada edición a la periodista Rosana Torres, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Jesús Marchamalo, Ana Romaní, Lluís Permanyer, Guillermo Busutil, Blanca Berasátegui, Anxo Quintela o Conxita Casanovas.

BIOGRAFÍA

Carlos del Amor Gómez (Murcia, 1974) es periodista, escritor, guionista y presentador. Con más de 20 años de carrera profesional, actualmente es jefe adjunto de Cultura de los informativos de RTVE.

Es licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Murcia. Desde el inicio de su vida profesional, siempre ha estado ligado al periodismo cultural, trabajando en la sección de Cultura de los informativos de TVE, primero en el territorial de Murcia, de 2000 a 2004, y posteriormente en los servicios informativos de RTVE en Madrid.

Su labor ha sido reconocida con premios como el Ondas de Televisión, el Premio IRIS o el premio a la excelencia periodística de la Universitat Oberta de Catalunya. Su dedicación a la divulgación de la cultura a través de la televisión y el medio audiovisual le ha llevado a dirigir y presentar programas culturales como 'TrasLa2', el bloque cultural en 'La 2 Noticias' o el programa de entrevistas 'La matemática del espejo'.

Ha colaborado también en el programa 'No es un día cualquiera' de Radio Nacional de España y actualmente lo hace en 'Las Tardes'. Ha retransmitido desde 2014 la ceremonia de entrega de los Premios Goya en TVE.