Carolina Yuste es Massiel en La canción: "Era una mujer con las ideas muy claras que se enfrentó a lo que hiciera falta"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 8 de mayo Movistar Plus+ estrena 'La canción', miniserie centrada el histórico triunfo del 'La, la, la' de Massiel en Eurovisión. En sus tres capítulos, la serie creada por Pepe Coira y Fran Araújo, responsables de éxitos como 'Rapa' y 'Hierro', repasa el accidentado y fascinante camino que llevó a España a ganar el Festival de la Canción de 1968 retratando el choque entre tradición y modernidad en el tardofranquismo y cómo el certamen se convirtió en una cuestión de Estado, en una herramienta para proyectar de cara al exterior una imagen moderna y aperturista del país en plena dictadura.

Carolina Yuste es la encargada de dar vida a Massiel, figura emergente en aquella "contradictoria" España de los años 60, una sociedad en la que comenzaba a soplar una ligera brisa de renovación pero que aún era profundamente conservadora y machista. Y aunque la industria musical y televisiva no era una excepción, ahí irrumpe contracorriente "la tanqueta de Leganitos". Y es que, tal y como muestra 'La canción', Massiel era "una diva con mando en plaza", una mujer valiente que se hacía escuchar y respetar, algo que, recalca Yuste, no era precisamente la norma por aquel entonces.

"Era una mujer que, a pesar de ser súper joven, tenía las ideas muy claras y se enfrentaba a lo que hiciera falta. Que tendría miedo, seguro... pero se enfrentó a muchas cosas", destaca la actriz en una entrevista concedida a Europa Press en la que subraya que, al igual que Joan Manuel Serrat, el otro gran artista protagonista la "trama de una victoria" que relata la serie, Massiel era una estrella "cañera" con lo que todo eso suponía en una dictadura.

En este sentido, la interprete ganadora de dos premios Goya recuerda que la cantante incluso se atrevió "a decir que no se hacía una foto en El Pardo con Franco" a pesar de ser plenamente consciente de que esa negativa tendría duras consecuencias y que, de hecho, "le implicó una censura posterior". "Era una adelantada", dice Fran Araújo que destaca la "capacidad y entereza" de la cantante a la que define como "una fuerza imparable". "Si ves las entrevistas de entonces, lo que decía y cómo actuaba Massiel, te quedas boquiabierto del valor que le echaba", coincide Pepe Coira.

LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA CULTURA

Y en este fresco de la España de finales de los 60, 'La Canción' también aborda cómo el régimen de Franco convirtió Eurovisión "en una cuestión de Estado", ahondando con ironía y mucho humor en un tema de tanto calado como el uso político de la cultura por parte del poder. Algo que el Franquismo explotó en pleno desarrollismo y frenesí del turismo de sol y playa, con el claro objetivo para dar una imagen más moderna y casi idílica del país de cara al exterior.

"Cuando empezamos a investigar sobre televisión española, varias veces aparecía el término de 'operación festivales', lo que nos dio muchas pistas de que realmente había un esfuerzo real por ganar festivales fuera de España", explica Araujo que apunta que esto iba más allá de Eurovisión con estrategias no solo para certámenes de música sino también de cine o televisión.

Y en ese entramado "de fuerzas antagónicas" fue en el que se vio "atrapado" Joan Manuel Serrat, cuya negativa a cantar 'La La La' en castellano a pocos días del festival es otro de los ejes fundamentales de la serie.

"A Serrat lo estaban intentando convertir en ese perfecto joven español. Había un uso propagandístico de gente que realmente no estaba cómoda en ese espacio", dicen los creadores que reconocen que el cantautor catalán era "alguien muy joven" que se vio envuelto "una situación muy compleja" con campañas "brutales" en su contra por parte de ambos bandos, tanto de los que presionaban por convertirlo en símbolo del régimen como los que le acusaban de ser un traidor por no cantar en catalán.

SERRAT "EN UN PAÍS MUY DIFICIL"

"Libró una pelea muy sincera por ser honesto y por intentar hacer las cosas bien, pero era muy difícil. Era un país muy difícil", apunta Araujo. "La opción de Serrat en ese momento de crisis, decidir renunciar, me parece que fue muy valiente y muy coherente con su manera de ver el mundo", afirma Marcél Borrás, el actor que encarna al cantante en la serie que defiende la decisión del artista barcelonés "cuando sintió que su arte o su voz estaba siendo instrumentalizada de una manera que él estaba totalmente en desacuerdo".

"Y pensemos que él hizo una gira de un mes y medio por toda Europa, lo sacaron de su hábitat natural y ahí dejó de tener un contacto real con la gente, con lo que estaba pasando y con el impacto real de su cantar en castellano. Y fue cuando regresó a su casa cuando vio que se había ido de madre", explica Borrás que asegura que rectificar es "muy valiente y también muy humano".

"Yo creo que la postura de Serrat la ha acompañado siempre la polémica, porque no satisfacía ni a unos ni a otros", dice Alex Brendemühl, que da vida al legendario creativo de origen austriaco Artur Kaps, un visionario y revolucionario de la televisión que fue el director artístico de la representación española en Eurovisión.

Brendemühl expone que, en su "inquebrantable" postura y empeño en "ser algo que no se pueda asociar ni los unos ni los otros", Serrat "ha sido un personaje que no siempre ha caído bien". "Y bueno, creo que para una muestra, un botón que no ha querido estar tampoco representado en esta serie. Creo que no está muy a favor de que se haga esta serie. Y lo puedo entender, el personaje no sale muy bien parado tampoco", revela.

En este punto, Brendemühl cree que a Serrat "se le utilizó" y el autor "se vio involucrado en una cuestión política, identitaria, idiomática y cultural que se le escapó de las manos". "Y bueno, ahí está ese retrato que cada uno puede deducir hasta qué punto era un héroe o un villano o un cobarde o un valiente, no lo sé", concluye. Patrick Criado, que da vida al joven y ambicioso directivo de RTVE Esteban Guerra, destaca que Serrat fue alguien con "ambiciones artísticas" que se negó a ser utilizado por el régimen como ejemplo de "lo que se supone que debe ser el joven español".

"Estaba en un momento complejo, ante una decisión muy difícil con la que no iba a agradar a nadie y yo creo que él hizo lo que tenía que hacer y se posicionó claramente", sentencia el actor que interpreta a un personaje ficticio creado para la serie y que, junto a Kaps, forma el "improbable" tándem responsable de llevar a buen puerto esta "Operación Eurovisión" por encargo directo del por entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, interpretado en 'La canción' por Xosé A. Touriñán. Laia Manzanares, Carlos Santos, Mariano Peña o Eneko Sagardoy son otros de los nombres que completan el reparto de la serie de Movistar Plus+.