COSMO estrena 'Lo de aquella noche', su nuevo corto contra la Violencia hacia las Mujeres

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, COSMO estrena el cortometraje 'Lo de aquella noche'. Protagonizado por Claudia Traisac y Javier Morgade, esta pieza verá la luz este miércoles 25 de noviembre a las 22:00 horas y en ella se busca abordar con rigor, a través de la ficción audiovisual, un tema a menudo silenciado: las violaciones en las que la víctima tiene una relación previa con su agresor.

Además de estrenarse en televisión, el corto también estará disponible en webs colaboradoras y redes sociales y estará también disponible en el servicio bajo demanda de todos los operadores de pago donde es posible ver COSMO. El proyecto está dirigido por Inés Pintor y Pablo Santidrián, quienes también firman el guion.

Diana (Traisac) y Joel (Morgade) son dos jóvenes que parecen estar de celebración. Se bañan en la piscina de una casa con un gran jardín, en la oscuridad. En los silencios de sus besos, bajo el agua, pueden oírse sus pensamientos. Los de ella y los de él. El carácter posesivo, celoso y machista de Joel contrasta con los pensamientos de Diana.

La discusión trascurre en aparente silencio, mientras él intenta presionarla y manipularla para mantener relaciones sexuales. Así, descubrimos que, bajo la superficie, lo que realmente aflora es el miedo, los celos y la violencia.

'Lo de aquella noche' es el tercer corto producido por COSMO, con el que el canal busca concienciar sobre la manipulación psicológica en concreto, y forma parte de una extensa campaña de concienciación y divulgación contra la violencia machista.

Cada siete horas, una mujer es violada en España y más de trescientas mil lo son en un año en el mundo. Y estos datos no recogen las denuncias no formuladas. En muchas ocasiones, la violencia sexual que las mujeres sufren por parte de sus parejas, familiares, amigos o conocidos es invisible: no se denuncia.

COMPROMISO CON LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Además, el canal ha preparado unas breves piezas tematizadas con el lema "Si te pasa a ti nos pasa a todos", protagonizadas por conocidos reconocidos actores y artistas. La particularidad de esta campaña es que las frases y situaciones relatadas son reales y forman parte de los testimonios anónimos de mujeres que han pasado o están pasando por estas terribles situaciones.

De esta manera, caras conocidas prestan su rostro y su voz a las víctimas. Esta acción se realiza en colaboración con la organización MUM (Mujeres Unidas contra el Maltrato), que han facilitado todas estas declaraciones de las víctimas extraídas en las charlas que mantienen con los psicólogos de la organización.

Las víctimas han apoyado su divulgación, en un intento por dar a conocer situaciones recurrentes que puedan ayudar a potenciales víctimas a reconocer y detectar situaciones de maltrato. Participan en la campaña los actores Beatriz Arjona, Claudia Traisac y Javier Morgade y las cantantes Rozalén, Barei y Ana Torroja.