La familia de Suárez, al margen de la 'TV movie' del ex presidente

Actualizado 27/01/2010 13:22:52 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La familia de Adolfo Suárez se declara al margen de la película para televisión que ha producido Antena 3, ya que "la familia nunca participa" en ninguna iniciativa de este tipo sobre la vida del ex presidente del Gobierno, ha declarado Adolfo Suárez Illana, hijo del líder político de la Transición.

"Sólo participo en la vida política de Adolfo Suárez. Asi que, sobre la película, dejar claro que la familia no respalda ni apoya ni ha participado en ella, ni se hace responsable. Lo habrán hecho con respeto", afirmó en declaraciones a Europa Press.

En cuanto al estado de salud del ex presidente, Suárez Illana declaró que tras su ingreso hospitalario por un resfriado hace unas semanas "no ha vuelto a tener fiebre". Sobre su evolución, explicó que "está bien dentro de su enfermedad. No hay solución y es irreversible. Pero él se encuentra bien y en los últimos análisis han dado resultados magníficos para una persona de sus características".