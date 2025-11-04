Gotzon Mantuliz, de safari fotográfico con famosos en 'Cazadores de imágenes': "Quería encuentros potentes, cara a cara"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aventurero y fotógrafo Gotzon Mantuliz viajará por los cinco continentes acompañado de personalidades como Arturo Valls, Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Patricia Conde para atrapar las fotografías más salvajes en 'Cazadores de imágenes', un nuevo programa que llegará pronto al primetime de LaSexta.

"Cuando nos sentamos a definir destinos y objetivos, tenía muy claro que quería encuentros potentes, cara a cara, sin barreras, para que el invitado experimentara lo que es tener un animal tan imponente a apenas unos metros", ha afirmado Mantuliz durante la rueda de prensa de presentación del espacio en la que recordó como Mario Vaquerizo llegó a estar a escasos metros de osos grizzly.

A lo largo de sus seis episodios, el presentador saldrá de safari fotográfico por lugares tan diversos como Baja California, Brasil, Maldivas o Uganda, acompañado de famosos vivirán una aventura única junto al fotógrafo.

"La gente para hacer documentales y programas de animales se tira semanas, incluso meses. Nosotros tenemos muy poquitos días en los que no hay que grabar solo al animal, sino un poco contar el viaje, cómo se adapta el invitado, con lo que el animal tenemos un día, dos como mucho, para poder fotografiarlo", explica Mantuliz.

Este es también un aspecto compartido por Jorge Salvador, CEO de 7 y acción, coproductora junto a Atresmedia de 'Cazadores de imágenes'. "Yo solo fui a un viaje, al primero, y jamás había hecho un programa en donde no todo dependía de la producción, sino que aquí depende de una cosa diferente, y es del animal, de que aparezca un animal en un momento determinado y ahí está la dificultad", ha asegurado.

"Tú puedes tener un viaje, diez días, diez personas de equipo, con drones, con cámaras, con todo, pero que luego el animal no aparece, y entonces tienes un problema", remarca Salvador, antes de recordar que esto mismo ocurrió cuando se adentraron a fotografiar al lince en la Sierra de Andújar.

"Os prometo que lo que voy a explicar es cierto. Quedaban cinco minutos de sol y ya se terminaba la grabación y el viaje. En esos últimos minutos, cuando el sol se ponía por detrás de la montaña, apareció el lince", ha relatado al recordar cómo finalmente consiguieron el objetivo del programa.

VAQUERIZO, LESIONADO EN BUSCA DE GORILAS

"Una cosa que también yo creo que es maravillosa es la reacción de los famosos. El 100% se emocionan y acaban llorando y el 90% diciendo que es la mejor experiencia de su vida", ha subrayado. "Hay episodios muy emotivos", continua Mantuliz recordando el viaje con Mario Vaquerizo a Uganda para encontrar a los gorilas de montaña, "un animal muy emblemático que ha estado en grave peligro de extinción", y cómo la aventura se complicó enormemente y aún así fue "uan de las mejores experiencias de Mario".

"Tuvo una lesión importante que casi le hace perderse el último momento, el más importante de los gorilas y la verdad que me quito el sombrero porque fue para adelante en unas circunstancias difíciles", recuerda ensalzando los esfuerzos del cantante de Nacys Rubias por transitar por "la selva impenetrable de Bwindy, un sitio muy abrupto". "Tuvimos que luchar mucho para llegar hasta donde estaban los gorilas porque tenían una pendiente bastante pronunciada y fue una aventura en mayúsculas", afirmó.

Cazadores de imágenes constará de seis episodios, cada uno centrado en una especie diferente. Desde el tiburón tigre en una remota isla de Maldivas hasta la anaconda en Brasil. Cada aventura pondrá a prueba su resistencia física, su capacidad de trabajar en equipo y su compromiso con la naturaleza y la recompensa de publicar la imagen captada en la revista National Geographic.

Arturo Valls se adentrará en los bosques españoles para buscar al lince ibérico; Mamen Mendizábal viajará hasta Maldivas para enfrentarse al tiburón toro; y Abril buceará entre mantas mobulas en Baja California en el primer episodio del programa, que ya ha sido renovado por una temporada 2 y cuya producción arrancará esta misma semana.

La aventura continuará con Miguel Ángel Muñoz, que explorará la selva brasileña en busca del jaguar y la anaconda; Mario Vaquerizo, que convivirá con gorilas en Uganda; y Patricia Conde, que se desplazará hasta Alaska para encontrarse cara a cara con osos salvajes.