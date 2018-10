HBO España estrena el 9 de julio Heridas Abiertas, la serie de Amy Adams

Actualizado 26/06/2018 18:20:10 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cinco veces nominada al Oscar Amy Adams es la gran estrella de HBO España en el mes de julio. La plataforma estrena el próximo 9 de julio Heridas abiertas, la nueva serie de los creadores de la premiada Big Little Lies en la que Adams encarna a una reportera que investiga el asesinato de una joven en su ciudad natal. Un thriller basado en la novela homónima de Gilian Flynn (Perdida) que es sin duda la gran apuesta de HBO en un mes en el que también estrenará el documental En la mente de Robin Williams y los regresos de series como The Strain, Snowfall o Heathers.

"Me vi atrapado en la mente de Camille. Me obsesioné con el personaje. Nunca antes había conocido, visto u oído a alguien como ella antes", explica Jean-Marc Vallée, director de Heridas abiertas y de Big Little Lies, sobre el personaje de Adams que, asegura, ha desarrollado un trabajo "espectacular" arriesgándose "a interpretar en la oscuridad, sin red de seguridad".

Heridas Abiertas relata la historia de una reportera, Camille Preaker, que regresa a su pequeña ciudad natal para cubrir el asesinato de una pre adolescente y la desaparición de otro. Mientras trata de poner orden al puzzle psicológico de su pasado, descubrirá que este se identifica de manera significativa con el de las jóvenes víctimas. Completan el elenco de la serie Patricia Clarkson; Chris Messina; Eliza Scanlen; Elizabeth Perkins y Matt Craven, entre otros.

THE STRAIN, LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA

Pero antes de la llegada de Adams, será el turno de la tercera temporada de The Strain, que el 1 de julio estrena 10 nuevos episodios de la historia protagonizada por el Doctor Ephraim Goodweather, líder del equipo Canary del CDC de Nueva York, al que da vida Corey Stoll.

Su equipo tiene encomendada la misión de investigar la aparición de un brote vírico que se revela como una antigua y malvada raza de vampiros. Mientras la epidemia se extiende, Eph y un grupo de ciudadanos neoyorquinos librarán una lucha por la supervivencia de la humanidad.

EL REGRESO DE ESCUELA DE JÓVENES ASESINOS

A partir del 11 de julio estarán disponibles los nuevos capítulos de la primera temporada de Heathers (Escuela de jóvenes asesinos), basada en el título cinematográfico de culto de los 80.

La protagonista, Verónica Sawyer, siempre ha sido la niña buena del instituto, pero ahora se ha unido al grupo de Heathers. Pero todo cambiará cuando se enamore del conflictivo JD, que vive su particular y temeraria cruzada contra los alumnos de Westerburg High.

Encabezan el reparto de la serie los jóvenes Grace Victoria Cox, James Scully, Melanie Field, Brendan Scannell y Jasmine Mathews. Shannen Doherty, que participó en la película original, tiene también un papel en esta nueva versión, interpretando a la madre de JD.

Además, también desde el 11 de julio, la película Escuela de jóvenes asesinos en la que se basa la serie, protagonizada por Winona Ryder, Christian Slater y Shannen Doherty, estará disponible en HBO

SNOWFALL: LA EPIDEMIA DEL CRACK

El 20 de julio regresa Snowfall con su 2ª temporada, donde las historias de sus protagonistas se cruzan y superponen en el Los Angeles de 1984, mientras intentan alcanzar sus objetivos principales: dinero, poder e influencia.

Creada por John Singleton & Eric Amadio y David Dave, Snowfall aborda el nacimiento de la epidemia del crack en Los Angeles en los primeros años 80. La serie está protagonizada por Damson Idris; Sergio Peris-Mencheta; Carter Hudson; Emily Rios; Michael Hyatt; Amin Joseph; Angela Lewis; Isaiah John; Alon Moni Aboutboul; Filipe Valle Costa y Malcolm Mays.

LOS DEMONIOS INTERNOS DE SR. ÁVILA

Y para finalizar el mes de julio, HBO estrena la cuarta y última temporada de Sr. Ávila. En esta recta final de la serie, el protagonista buscará resolver los conflictos con sus demonios internos y tratar de acabar con una organización secreta y aparentemente inalcanzable. Sr. Ávila ha logrando por primera vez el Emmy para una serie latinoamericana.

EL MAESTRO DE LA COMEDÍA

Además, los espectadores de HBO podrán disfrutar, a partir del 17 de julio, del documental En la mente de Robin Williams. Un retrato divertido, íntimo y emotivo de uno de los comediantes más queridos e brillantes del mundo.

El documental destaca la aportación de Williams a la comedia y a la cultura en general, desde los días salvajes de los últimos años 70 en Los Angeles hasta su muerte en 2014. Marina Zenovich (ganadora de un Emmy por el documental también de HBO Roman Polanski: Wanted and Desired) dirige el documental.

Este revelador tributo incluye entrevistas con aquellos que le conocieron y le quisieron, incluyendo a BiBilly Crystal; Eric Idle; Whoopi Goldberg; David Letterman; Steve Martin; Pam Dawber y su hijo, Zak Williams.

BILL MAHER: LIVE FROM OKLAHOMA

El 8 de julio, Bill Maher regresa a la plataforma con su undécimo especial de stand-up, que en esta ocasión será una grabación hecha de su espectáculo en vivo en Tulsa (Oklahoma).

"La paradoja de mi vida es que, cuanto más horrible se vuelve mi país bajo el mandado de Trump, más diversión en mis shows", reconoce Maher.

El especial de Maher ofrece su perspectiva única de la actualidad, incluido el clásico monólogo de apertura, debates y entrevistas a invitados.

Asimismo, HBO estrenará películas como Chinatown (1974); Los chicos del coro (2004); los tres filmes de El padrino; Shooter: El tirador (2007); Tomorrowland: El mundo del mañana (2015); La leyenda de Tarzán (2016) y para los más peques Zipi y Zape y el club de la canica (2013), Atlantis: el imperio perdido (2001) y Soñando, soñando... triunfé patinando (2005).