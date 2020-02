Jordi Évole presenta su nuevo programa desde prisión: "No entrevistaría a La Manada. Ya se han defendido suficiente"

Actualizado 06/02/2020 12:43:37 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Lo de Évole', el nuevo programa del creador de 'Salvados' cuya primera entrega se emitió el pasado domingo 2 de febrero en laSexta, continúa su inmersión en las cárceles españolas en búsqueda de las historias de sus reclusos. Entrevistados entre los se encuentran figuras conocidas como la de Oriol Junqueras, pero también personas anónimas. Un recorrido carcelario que, asegura el propio Jordi Évole, solo cuenta con una línea roja, la de los violadores.

Así, desde la antigua cárcel de Segovia, donde ha presentado las nuevas entregas del formato junto al director de antena de LaSexta, Mario López, Évole ha afirmado que entrevistaría, a priori, "a todo aquel que tenga interés periodístico", aunque con algunas excepciones. "No entrevistaría a La Manada [...] Creo que ya se han defendido suficiente esos muchachos", proclama.

Por otro lado, el periodista ha declarado que le encantaría entrevistar a "la gente de la guardia urbana de Barcelona" y al narcotraficante gallego Sito Miñanco, de quien el equipo ya ha obtenido el 'OK', y que no diría que no a una conversación con Miguel Ricart, condenado por el crimen de Alcácer. "No sabría decir donde está la línea", admite, aunque sí afirma que pondría un límite económico en las entrevistas a criminales.

TRAS LOS PASOS DE QUINTERO

A lo largo de 10 entregas, 'Lo de Évole', que continuará emitiéndose los domingos a partir de las 21.25 horas en LaSexta, ahondará en temas relacionados con la cárcel siguiendo los pasos del programa de Jesús Quintero, 'Cuerda de presos'. En él, el emblemático periodista entrevistó a presos de toda España durante la década de los 80.

En comparación con aquel programa, el equipo de Évole está encontrando muchos obstáculos para entrar en las cárceles españolas. 'Lo de Évole', que ha podido grabar en prisiones catalanas porque las competencias están transferidas, se encuentra actualmente en "conversaciones abiertas" con el Ministerio del Interior para negociar su entrada en centros penitenciarios del resto del España.

Para Évole, este "retroceso" con respecto a los años 80 se debe a la "pérdida de valentía a nivel político y a nivel periodístico", unido al recelo que despierta en la sociedad una entrevista a "según qué personas". "Mucha gente piensa que no hay que dar ventana a esa 'gentuza' y yo soy totalmente contrario a eso", afirma.

Así, Évole ha querido "reivindicar el concepto persona", y se ha mostrado contrario a tratar la cárcel "como el cuarto de atrás de nuestra sociedad". "Tal y como decía Belloch, vivimos en una época castigadora, en la que sobre todo pedimos el cumplimiento íntegro de las apenas, que sean duras, que no haya beneficios penitenciarios... En ese sentido, el programa va un poco a contracorriente", afirma, "porque cuando vamos a visitar a esos presos lo que queremos es escucharles".

NUEVAS ENTREGAS

Con el primer episodio de 'Lo de Évole', que se emitió el pasado domingo 2 de febrero, el equipo del programa pretendió "explicar al espectador" el porqué de "hacer una serie sobre las cárceles". Para ello se valió de recursos "meta" y escenas cotidianas en las que el periodista informa a gente de su entorno sobre el nuevo programa.

En este primer episodio se emitió la primera parte de la entrevista con el político catalán Oriol Junqueras. Évole ha recalcado la relevancia histórica de una figura de la que "depende la gobernabilidad de España". "Creo que es muy importante que un preso independentista hable para toda España" añade, antes de desear que pueda "ver la próxima temporada del programa desde su casa".

En cuanto a las nuevas entregas, el equipo prepara las entrevistas con Francisco Granados, el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre y exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, de quien Évole dice que es "el descaro y la espontaneidad" en persona, y con Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona absuelto por la Audiencia Nacional.

Un programa sobre accidentes de tráfico que puede ser "útil y concienciador", un episodio rodado en una cárcel de mujeres, junto a "algún tema candente que igual hace entender por qué no quieren abrir las cárceles" son algunos de los tópicos de los próximos capítulos, que se desligarán de la actualidad para profundizar en cuestiones más atemporales.

Al inicio de la presentación, Évole ha querido recordar al cineasta Jose Luis Cuerda, fallecido el martes 4 de febrero y a quien "quería mucho". "No deja de ser un homenaje hacer una rueda de prensa con un programa ya estrenado", ha comentado, señalando que es algo "surrealista, como era él". "Ojalá se nos haya pegado una centésima parte de la genialidad del manchego", concluye.