Juan Gea y Tito Valverde, Premios Actúa de AISGE 2026 por hacer "historia en la televisión española"

Estatuilla de los Premios Actúa - AISGE

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los actores Juan Gea y Tito Valverde han sido reconocidos en la XVIII edición de los Premio Actúa de la Fundación AISGE, en la categoría de Actor, por hacer "historia en la televisión española".

Así lo ha decido el consejo de dirección de la Fundación AISGE, que ha señalado que el próximo 26 de octubre recogerán la distinción en la gala de entrega que tendrá lugar en el escenario del Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

La entidad ha puesto de relieve que ambos artistas se iniciaron en el teatro aficionado y encontraron en las series televisivas el "trampolín para la popularidad".

"Es difícil no recordar el paso del abulense (Tito Valverde) por series míticas como 'Pepa y Pepe' --en la que compartía cartel con la querida y desaparecida Verónica Forqué-- o 'El comisario', con la que se mantuvo una década en cartel interpretando al policía Gerardo Castilla. O el del valenciano (Juan Gea) por una ficción que ya es leyenda de la pequeña pantalla en nuestro país, 'El Ministerio del Tiempo'", ha subrayado.

Respecto a Juan Gea, la Fundación ha explicado que antes de mudarse a Madrid en 1983 para "proyectar una vocación que nació por un flechazo amoroso", no lo tuvo "nada fácil". "Un trabajo anodino en una entidad bancaria y el fallecimiento de su padre pusieron en peligro una afición que acabaría convirtiéndose en profesión por el tesón del protagonista. Tras el éxito teatral llegarían después los reconocimientos en el campo del cine y de la pequeña pantalla", ha señalado.

Asimismo, ha remarcado que la condesa de Berlanga de Duero, viuda de Edgar Neville, fue quien confió en el "incipiente" talento actoral de un "jovencísimo" Tito Valverde y le animó a trasladarse a Málaga para estudiar en su escuela de teatro.

"A partir de ahí la capacidad interpretativa de Valverde se abrió paso, primero en el teatro y luego en el audiovisual, hasta que su magnetismo le convirtió, por derecho propio, en uno de los actores más populares del país", ha manifestado.

Los nombres de Valverde y Gea se suman a los de Carmen Conesa y Ana Marzoa, que también recibirán sus trofeos y el aplauso de sus compañeros de profesión en la entrega de estos galardones, programada para el lunes 26 de octubre en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

Los nuevos destinatarios de los Premios Actúa --máxima distinción honorífica de la entidad, con los que la Fundación AISGE celebra desde 2009 las carreras artísticas y la integridad profesional y humana-- se irán desgranando a lo largo de las próximas semanas.