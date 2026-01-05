'Machos Alfa' Explora La Diversidad Familiar Más Allá Del Modelo Tradicional: "El Concepto Padre-Madre Se Ha Diluido" - NETFLIX

Con una quinta temporada ya confirmada, este viernes 9 de enero llega a Netflix la cuarta entrega de 'Machos alfa'. La serie creada por Laura y Alberto Caballero sigue explorando en clave de humor cuestiones sobre masculinidad y feminidad en la época actual, centrándose especialmente en sus nuevos episodios en la paternidad, explorando la diversidad familiar más allá del modelo tradicional.

"Yo creo que esta temporada gira mucho en torno a la paternidad", expone Raúl Tejón en una entrevista concedida a Europa Press. "Y cómo, si nosotros cambiamos y nos replanteamos qué es la nueva masculinidad, qué es la nueva feminidad, porque no hay una única feminidad ni una única manera de ser mujer ni de ser hombre, cómo cambian las estructuras sociales", prosigue señalando que "antes, la única posible era el matrimonio heterosexual monógamo" y ahora se "amplían las opciones".

"A la hora de ampliar las opciones de quiénes somos, tanto en orientación como en identidad, como en formas de amor, formas de pareja o tal, se amplían también las posibilidades de la paternidad, que antes era una, la crianza compartida entre hombre y mujer heterosexual y ahora no", señala el actor. El intérprete apunta además que "en esta sociedad hay gente que se plantea que no quiere tener hijos" y en el pasado, esta "renuncia" era percibida "como que tu vida no tenía sentido".

"El concepto padre-madre es algo que ya se ha diluido bastante", añade Fele Martínez, apuntando que "ahora mismo pueden ser dos hombres, dos mujeres, un hombre solo, una mujer sola" y mencionando también la copaternidad, un concepto clave en una de las tramas de la temporada. "O sea, el hecho de ser padre sin ser pareja, eso me parece que es una maravilla", expone, en referencia a un modelo familiar por el que dos personas comparten la concepción y crianza de un hijo sin compartir un vínculo afectivo-sexual.

En cuanto a la representación de estas nuevas realidades en la ficción, Tejón opina que, "a medida a medida que avanza la sociedad, avanza todo, también las ficciones", poniendo como ejemplo que "hace 20 años era impensable ver un personaje LGTB como protagonista". "Hay un montón de ejemplos donde la variedad social y todo el espectro social, tanto de identidad, de orientación, de ideología, empieza a plasmarse", señala.

PAREJAS CREADAS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En su nueva temporada, 'Machos alfa' también incluye un tema tan actual como el de la inteligencia artificial, abordando la existencia de parejas virtuales, si bien sus protagonistas no creen que estas puedan llegar a sustituir las relaciones humanas. Y es que, aunque estas creaciones puedan hacer "sentir cosas" y despertar "procesos químicos en tu cuerpo", hay algo que no se puede imitar, que es el "piel con piel". En esta línea, Martínez señala también cómo mucha gente se "psicoanaliza con ChatGPT", considerándolo como "el epítome de la soledad".

En cuanto a la irrupción de la IA en el mundo audiovisual, ambos actores se muestran cautos. "Creo que está yendo demasiado rápido, la verdad, y creo que lo que necesitamos es poder poner unos buenos límites, creo que eso se consigue legislando", opina Martínez, observando que el asunto está "desperezándose" y "ahora mismo se puede hacer cualquier cosa".

Por su parte, Tejón asegura no temer "tanto" la IA, aunque sí que cree que va a "cambiar la manera de hacer un montón de cosas". "Pero es como cuando la radio iba a morir por la llegada del cine o la televisión, cuando el cine iba a morir por la llegada del videoclub, cuando la industria cinematográfica y la musical iban a acabarse con las plataformas y con las maneras de distribuir... yo creo que es una readaptación de la tecnología", expone, añadiendo también que la IA "jamás podrá replicar la subjetividad de cada individuo y ahí es donde reside el arte".

CRÍTICAS "TANTO DE UN LADO COMO DE OTRO"

Desde su primera temporada, 'Machos alfa' ha recibido numerosas críticas, tanto de sectores conservadores como de progresistas y feministas, algo que no preocupa demasiado a Tejón, que sostiene que "cuando la serie genera ese debate, es que algo bien está haciendo". "Yo claro que oigo, tanto de un lado como de otro, mucha crítica a la serie y oigo mucha opinión del tipo 'es que la serie debería...' Pues si 'la serie debería', que alguien haga una serie haciendo todo eso que debería ser nuestra serie, que no lo es", explica.

"Es que 'Machos' no pretende ser ni una tesis doctoral, ni un manual de la deconstrucción, ni un manual de la reconstrucción, ni un manual del machismo ni del feminismo, ni de nada. 'Machos' está en clave de comedia poniendo sobre la mesa determinadas preguntas que están en nuestra sociedad. Jamás da una respuesta", sostiene el actor.

Sin olvidar que no deja de tratarse de una ficción, Tejón apunta que, incluso en un documental es imposible captar la "totalidad de las realidades de todo el mundo". "Es que las realidades son tan amplias y tan diversas que no podemos ni erigirnos ni que nos erijan como portavoces, ni símbolos, ni adalides de absolutamente nada", razona.

Junto a Tejón y Martínez, completan el reparto de 'Machos alfa' Fernando Gil, Gorka Otxoa, María Hervás, Kira Miró, Paula Gallego, Raquel Guerrero, Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd, entre otros.