Magnum regresa en Calle 13 sin bigote pero con mucha acción

Actualizado 10/01/2019 19:12:36 CET

HONOLULU, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Thomas Magnum está de vuelta. El actor Jay Hernandez se pone en la piel del icónico detective privado que hizo famoso a Tom Selleck en los años 80. El canal Calle 13 estrena el remake de la popular serie de televisión este viernes 11 de enero.

Magnum es una versión moderna de la serie clásica centrada en Thomas Magnum, un antiguo SEAL de la Marina condecorado que, al regresar a casa desde Afganistán, vuelve a utilizar sus habilidades militares para convertirse en detective privado. Magnum, un encantador detective y fanático de los Detroit Tigers, vive en Hawái en la casa de invitados de una lujosa mansión, en la que trabaja como asesor de seguridad para complementar su trabajo de detective privado.

Europa Press tuvo la oportunidad de visitar el set de rodaje de Magnum en Honolulu (Hawái). Allí pudimos entrevistar a los actores principales de la serie, Jay Hernandez, Perdita Weeks, Stephen Hill y Zachary Knighton. Ser el nuevo Magnum latino es todo un orgullo para Jay Hernandez.

"Obviamente me siento muy orgulloso, muy feliz de estar interpretando este personaje tan icónico que hizo famoso a Tom Selleck. Y es algo que veía cuando era niño, crecí viendo la serie, así que es un poco fascinante que me encuentre aquí en Hawái filmando esta nueva versión. Es genial. Nos divertimos mucho. Todos los miembros del reparto pasamos mucho tiempo juntos, son personas muy divertidas, son muy buenos actores. Tenemos un gran equipo", asegura.

Pero interpretar a un personaje tan icónico como Thomas Magnum puede resultar algo intimidante, tal y como reconoce el protagonista de la serie. "Me preocupaba que la gente me juzgara, y algunas personas todavía se sienten así. Tom Selleck ya lo hizo, no lo toques*. Ese tipo de sentimientos, pero sabía que iba a ser parte del proceso y pensé que si lo hacíamos, tendríamos que darle un toque especial al proyecto. Obviamente el bigote era parte del personaje. Tom Selleck lo llevaba, le funcionó y tuvimos que hacer algo que se sintiera original. Creo que no tener bigote está bien", explica Hernandez.

Esta nueva serie de Magnum cuenta con muchas más escenas de acción que la original. "Por lo que recuerdo, yo diría que definitivamente hay más acción. Ha pasado un tiempo desde que vi la serie original, pero creo que probablemente haya un poco más en términos de peleas con armas, explosiones y ese tipo de cosas. No es fácil conseguir filmar todas las escenas de acción en siete días. Es una locura, no sé cómo lo hacemos, para ser honestos. A veces es un proceso frenético, pero el resultado final es que conseguimos hacer un show realmente genial", señala Jay.

VERSIÓN FEMENINA DE JAMES BOND

La actriz británica Perdita Weeks da vida a Juliet Higgins, una atractiva y dominante agente desautorizada de MI6 (Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido) cuyo segundo trabajo es mantener a raya a Magnum con la ayuda de sus dos perros doberman. La intérprete está encantada con su personaje.

"Es muy divertido interpretar a Juliet. Originalmente el papel era un hombre. Hay muchas similitudes entre los personajes. Ella es una ex militar y ex-MI6, de los servicios secretos del Reino Unido, y termina viviendo en Hawái trabajando como administradora de bienes en circunstancias bastante misteriosas. A medida que avanza la serie, nos enteraremos de por qué está allí y qué sucedió. También hay mucha acción y muchas peleas. Ella es buena con las armas y con la tecnología. Juliet es un gran papel. Es como una versión femenina de James Bond", cuenta la guapa actriz.

Para Perdita, una de las partes más divertidas de la serie es sin duda ver cómo los perros de Juliet persiguen constantemente a Thomas Magnum. "Nos reímos mucho rodando esas escenas. Los perros son encantadores. Parecen aterradores, pero en realidad son simplemente unos cachorros. Son preciosos y muy inteligentes. Realmente disfruto mucho trabajando con ellos. Son fantásticos", dice.

Conducir coches de lujo en la serie también tiene su atractivo. "Estar al volante del Ferrari es muy divertido. También conduzco un Range Rover. Luego hay un Ferrari negro que también he conducido a veces. Es genial. Muy divertido. Son automóviles realmente potentes, y hay que tener cuidado. Además, me pongo nerviosa porque obviamente son coches increíblemente caros", afirma Weeks.

El actor Zachary Knighton interpreta a Orville "Rick" Wright, antiguo artillero de la Marina convertido en empresario de la discoteca de moda y el hombre más conectado de la isla. Zachary mantiene una estrecha amistad con Larry Manetti, quien encarnó a Rick en la versión original de los 80.

"Larry y yo somos amigos. De hecho, cuando él vivía aquí, conducía un Mercedes 450SL 1974, y yo le compré ese coche y me lo traje aquí. Estoy conduciendo el mismo coche que él conducía cuando vivía aquí. Y ese coche aparece en varios episodios de la serie Magnum original. Sinatra lo condujo en un episodio, y creo que Selleck lo condujo en algún momento porque el Ferrari se había estropeado", nos explica.

Knighton no está acostumbrado al esfuerzo físico que requiere su personaje en Magnum, pero disfruta con el desafío que suponen las escenas de acción. "Para mí es divertido, pero es algo nuevo porque vengo del mundo de comedia. Creo que este es el primer trabajo donde estoy corriendo con un arma todo el tiempo. Normalmente soy el tipo que huye del tipo con la pistola. Ha sido divertido. Tenemos gente realmente increíble en esta serie. El show también emplea a muchos ex militares, por lo que contamos con excelentes asesores para asegurarnos de que todo sea auténtico y real", puntualiza.

Stephen Hill es Theodore "TC" Calvin, ex piloto de los Marines que dirige Island Hoppers, un negocio de helicópteros. "Mi personaje es increíble. Hago surf, tengo una licenciatura en arte, piloto helicópteros... No llevo una capa roja, pero tengo una camisa roja. Para mí, el personaje es muy parecido a Superman. Siento que estoy interpretando a un superhéroe.", afirma el actor.

Más diversa y moderna. Así califica Hill esta nueva versión de Magnum. "Pienso que la serie original era bastante diversa, ¿sabes? Pero ahora lo es todavía más. Era diversa entonces, y ahora, en cuanto a género, tenemos una Higgins femenina que es bastante impresionante. Y creo que también está cambiando la mentalidad de las personas, porque veo lo que dicen los fans. La gente no esperaba que una mujer interpretara a Higgins, pero es tan buena que está cambiando la opinión de la gente. Creo que estamos haciendo un buen trabajo".