Max Irons: "Condor es un reflejo de la actualidad que busca despertar conciencias"

El próximo 4 de octubre llega a Calle 13 Condor, una serie de espionaje que protagoniza Max Irons y que navega por los complejos entresijos de la CIA "y plantea muchas preguntas al público". Así lo asegura su protagonista, que señala que la ficción sigue la línea maestra de la película de Polanski Los tres días del Condor para convertirse así en "un reflejo de la actualidad" capaz de "despertar conciencias".

Condor, creada por Todd Katzberg y Jason Smilovic, hace un llamamiento a los espectadores sobre la sociedad actual y su relación con las autoridades. "Les dice que no tomen nada por sentado, que deben ser inteligentes y deben cuestionar al gobierno", explica Irons. "Si actuamos juntos se puede conseguir un cambio y, desde luego, hay que pedir responsabilidades a las autoridades", dice tajante.

UNA CONSPIRACIÓN DE GRAN ALCANCE

La serie arranca cuando el joven e idealista analista de la CIA Joe Turner, al que da vida Irons, descubre algo que provoca la matanza de todos sus compañeros en la oficina. Detrás de esta conspiración está la propia Agencia, lo que plantea hasta qué punto las instituciones gubernamentales pueden cometer actos nada éticos por defender lo que ellos llaman el interés general. "El bien común depende del país en el que vivas, del país del que procedas, de la religión que practiques y del color de tu piel", señala el intérprete.

Bajo presión de vida o muerte, Turner se verá obligado a redefinir quién es y de lo que es capaz para descubrir quién está detrás de esta conspiración de largo alcance, y evitar que complete su objetivo mortal que amenaza la vida de millones de personas.

"El personaje es muy actual y refleja cómo somos ahora en la sociedad, con esa rabia y esa frustración. Él siente que algo va mal y eso hace que sea muy fácil empatizar con él", razona el hijo del célebre actor Jeremy Irons.

AUGE DEL POPULISMO

El intérprete relaciona ese malestar que empapa a la sociedad de hoy en día, que ve como crece "el populismo", con la época en la que se rodó la cinta en la que está inspirada la serie y que fue protagonizada por el legendario Robert Redford. "Cuando se estrenó la película fue durante el gobierno de Nixon, acababa de salir todo el Watergate y la gente no confiaba en el Gobierno. Ahora, en muchos países de todo el mundo, está pasando lo mismo", reflexiona Irons.

La serie se desarrolla en Washington DC, a diferencia del filme original, que tiene lugar en Nueva York. "Desafortunadamente Robert Redford no me dio ningún consejo, pero quizás me hubiera intimidado bastante", confiesa el actor. "Lo que sí hice fue ver la película varias veces", relata, "pero cuando tienes tan presente al actor puede llegar a distraerte".

Especulando sobre el futuro de Condor, Irons cree que la serie debería acabar mal "para despertar las conciencias" porque Cóndor "es un reflejo de la actualidad" y quedaría "forzado" un final que dejara contenta a la gente.

El protagonista comparte pantalla con los oscarizados William Hurt (El beso de la mujer araña) y Mira Sorvino (Mightly Aphrodite). Leem Lubany, Brendan Fraser y Bob Balaban completan el elenco.