Nacho Vigalondo, Elvira Lindo o Jaime Lorente recomiendan cine y series en 'Tienes que verlo' de Vodafone

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vodafone ha presentado el proyecto 'Tienes que verlo', primer recomendador de cine y series online que cuenta con actores, directores y referentes del mundo de la cultura para ayudar al espectador a elegir el contenido adaptado a sus gustos.

"Según Nielsen, perdemos unos 7,4 minutos al día en buscar una serie o película, 45 horas al año", señala el crítico de cine y series Eneko Ruiz durante la presentación digital del evento. "En 2019 se estrenaron 532 series solo en Estados Unidos, mientras que en 2009 fueron 210. Necesitamos caras que nos recomienden", añade.

Como mayor agregador de contenidos del mercado, Vodafone ha puesto en marcha esta plataforma para simplificar la elección del espectador. Tal como señalan desde la compañía, el objetivo es recrear las recomendaciones entre amigos. "Vivimos en un mundo que hasta el vicepresidente te recomienda series", apunta Ruiz, en referencia a la conocida afición de Pablo Iglesias por las ficciones televisivas.

"Para mi no hay nada más fácil que mostrar mi entusiasmo sobre algo que haya visto", asegura Nacho Vigalondo. "En el pasado había fenómenos que empujaban a que todo el mundo viera lo mismo aunque no se ajustara a los gustos de cada espectador. Eso ya no sucede", dice.

"Cuando juntamos tantas plataformas, agregamos un volumen muy relevante. Aquí el reto es cómo hacer que dentro de todo este volumen, el usuario descubra esas piezas que pueden estar enterradas en el catálogo o que son relevantes para él", argumenta Ignacio García-Legaz, director de Vodafone TV.

LA BURBUJA DE LA CALIDAD

Si bien la amplia oferta de contenido supone una ventaja para el consumidor, Vigalondo advierte de la llegada de una posible "burbuja de la calidad". "Antes si había algo considerado unánimemente una obra maestra, te veías obligado a verlo", explica. "Ahora veo el piloto de una serie y pienso: 'Otra obra maestra'", dice.

"Hay tanta calidad en tantos sentidos y tan abundante, que ya no es una necesidad", afirma el realizador. Con Vigalondo coincide Aitor Gabilondo, director de 'Patria'. "No veo muchas series", confiesa. "Hay que huir del marketing, cada 15 días no se puede hacer una obra maestra. Hay que seleccionar", matiza.

"Quizá se está potenciando la falta de curiosidad. Lo que te colma, te ocupa todo el tiempo posible", lamenta Vigalondo. El realizador es uno de los que ha dado sus recomendaciones junto a otras personalidades como Jaime Lorente, Anna Castillo, Quim Gutiérrez, Najwa Nimri, Inma Cuesta, Clara Lago, Elvira Lindo o Brays Efe. Ellos son algunos de los colaboradores que hablan a cámara sobre esa serie o película que el espectador no debe perderse.

'Tienes Que Verlo' está disponible en Facebook, Twitter e Instagram, y YouTube y es accesible tanto para clientes como para no clientes de Vodafone. También se puede acceder en su web tienesqueverlo.es, además de a través de Vodafone TV para sus suscriptores.