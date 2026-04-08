1076084.1.260.149.20260408185451 Nicole Wallace (‘La casa de los espíritus’): “Para ganar un derecho necesitas 100 años y para que te lo quiten un día” - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 29 de abril llega a Prime Video 'La casa de los espíritus', nueva adaptación de la aclamada novela homónima de Isabel Allende. Protagonizada por Nicole Wallace, Alfonso Herrera y Dolores Fonzi, esta "dolorosa historia real" recorre a través de cuatro generaciones de mujeres varias décadas de un país sudamericano marcado por la convulsión política, la lucha de clases y una "una red patriarcal violenta que han vivido millones de mujeres".

"Para ganar un derecho se necesitan 100 años, pero para que te los quiten hace falta un día", asegura Nicole Wallace en una entrevista concedida a Europa Press, donde lamenta que, aunque aunque el relato se despliega a lo largo de varias décadas del siglo XX, 'La casa de los espíritus' "podría ser perfectamente lo que estamos viviendo ahora mismo".

La actriz de la trilogía 'Culpables' considera que "tomamos muy a la ligera" la adquisición y conservación de ciertos derechos y advierte que la serie refleja "lo cíclicos que somos como seres humanos y como sociedad". Francisca Alegría, directora, guionista y showrunner del proyecto, refuerza esa idea al sostener que "uno piensa que la violencia de género quedó en el pasado y que ocurría hace 50 años, pero es mentira". "Estamos viendo que la violencia de género aumenta en algunos países", indica.

La realizadora chilena, responable de la primera adaptación televisiva en español de la obra de Allende, explica que 'La casa de los espíritus' "intenta comprender los orígenes de esta violencia desde un lado compasivo y sin polarizar". "Tenemos una narradora omnisciente, la nieta, que entiende y logra articular lo que las demás mujeres de su familia no pudieron expresar", asegura Alegría, que añade que "ahora tenemos la distancia suficiente para mirar hacia atrás e imaginar un futuro sin violencia en el que podamos resquebrajar esta red patriarcal tan violenta".

Por ello, Wallace señala que la serie va a dialogar "mucho" con el feminismo contemporáneo, mientras que Alfonso Herrera subraya la vigencia de unas dinámicas que la ficción sitúa en otro tiempo, pero que afirma que siguen en la actualidad. "Hay muchos aspectos del proyecto que son muy relevantes como el machismo o la forma en que nos relacionamos. Esos dolores y esa estructura siguen latentes", dice el actor de 'Rebelde' y 'Sense8'.

UNA SERIE "BONITA Y DOLOROSA"

"Al ser una historia latinoamericana y yo venir de España, y al ser la más joven y tener más distancia con ella, fue muy fuerte darme cuenta de que 'La casa de los espíritus' es ficción, pero también una historia real que han vivido millones y millones de mujeres en ese momento y a día de hoy", explica Wallace, que anticipa que la serie es "muy bonita", pero también "dura, dolorosa e incómoda".

La intérprete de 'Skam España' reconoce que "representar toda esa generación de dolor" le hizo entender hasta qué punto "es muy importante" que existan ficciones que "nos hagan sentir incómodos como sociedad". "Hay que recordar que esto es algo que hemos vivido, que hemos permitido y sobre lo que está en nuestras manos hacer algo al respecto", reivindica Wallace.