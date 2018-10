Noche de humor en laSexta con 'No me mientas que no te creo'

Actualizado 02/05/2009 18:46:07 CET

MADRID, 2 May. (OTR/PRESS) -

LaSexta propone a los espectadores una noche de humor con el estreno este domingo, a partir de las 21:30 horas, de 'No me mientas que te creo', una comedia protagonizada por los cómicos Richard Pryor y Gene Wilder. Esta pareja ha trabajado en otras películas como 'No me chilles que te veo' o 'Locos de remate'. El filme, de origen estadounidense, está dirigido por Maurice Phillips ('Un cadáver divertido', 'Viajeros de la tormenta') en 1991.

La película gira en torno a Eddie, un estafador que está en la cárcel y que sólo se preocupa de obtener beneficios para sí mismo. Por otro lado está George, que ha permanecido en un psiquiátrico los últimos tres años y ahora se tiene que reincorporar de nuevo a la sociedad. Las autoridades piensan que Eddie puede ayudar a George a reintegrase, así que le reducen la pena y lo ponen en libertad para que le vigile.

Una vez fuera de prisión, el convicto ignora sus tareas de voluntario y cuidador. Pero todo cambia cuando George es confundido con Abe Fielding, un multimillonario desaparecido hace varias semanas, situación que el ex preso tratará de aprovechar.

Los actores Mercedes Ruehl ('Casada con todos', 'Más perros que huesos'), Stephen Lang ('El despertar', 'Conspiración en la sombra') y Vanessa L. Williams ('Baila conmigo', 'Vacaciones en familia') completan el reparto del largometraje.