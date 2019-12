'Patria' llegará a HBO en mayo de 2020

Actualizado 11/12/2019 18:49:51 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Patria', la miniserie basada en la novela homónima de Fernando Aramburu sobre el conflicto vasco, llegará a HBO España en mayo del próximo año. Creada y adaptada por Aitor Gabilondo, la producción consta de ocho episodios de una hora que se estrenarán semanalmente .

"Estamos en fase de montaje y tamos muy contentos con el resultado hasta ahora. Sabemos que hay unas grandes expectativas en el mercado sobre esta serie y creo que vamos a cumplir con ellas", afirmó Miguel Salvat, responsable de contenido original de HBO España durante la presentación celebrada este miércoles en la Cineteca de Madrid en la que destacó la gran implicación "emocional" de todo el equipo tanto delante como detrás de las cámaras.

Y es que "la emoción y la verdad" son las dos notas predominantes en una serie que "no es una historia de buenos y malos" sino que es una serie que pretende reflejar las dos caras de un conflicto y todo el "daño" que genera la violencia. "Es más universal que la historia de ETA, los dos lados del conflicto forman parte de la misma historia", ha señalado.

El reparto de 'Patria' está formado por Elena Irureta ('El comisario', 'Te doy mis ojos'), Ane Gabaraín ('Mi querido Klikowsky'), Loreto Mauleon ('El secreto de Puente Viejo'), Eneko Sagardoy ('Handia') y Susana Abaitua ('Faraday'). Mikel Laskurain, José Ramón Soroiz, Íñigo Aranbarri y Jon Olivares completan el elenco de esta producción de HBO España.

Junto a 'Patria', a lo largo de 2020 HBO estrenará otros títulos como la ficción de Paolo Sorrentino 'The New Pope', la adaptación de la novela de Sthepen King 'El visitante' o 'Avenue 5', la nueva comedia de Armando Iannucci con Hugh Laurie, series que se estrenarán los días 11, 13 y 20 enero.

A estos nombres les seguirán otros títulos como 'La conjura contra América' o la miniserie 'The Third Day' junto a los esperados regresos de 'Westworld', 'El cuento de la criada' o 'Killing Eve'. Como cierre para 2019, la plataforma estrenará el 23 de diciembre 'Cuento de Navidad', una adaptación del clásico de Dickens de Steven Knight ('The Peaky Blinders')

