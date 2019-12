Paula Echevarría regresa al capítulo final de ‘Velvet Colección’: “El futuro de las series está en las plataformas”

Actualizado 19/12/2019 13:27:05 CET

Las galerías de ‘Velvet Colección’ reabren sus puertas para el episodio final que llega #0 este jueves 19 de diciembre, que tendrá un fuerte espíritu navideño, con el que Movistar+ y Bambú dedican un extenso epílogo a una de las series más elegantes del panorama televisivo español. Paula Echevarría vuelve para este desenlace, en una de las ficciones que pasó de la televisión en abierto a la de pago. “Creo que el futuro de la ficción pasa por las plataformas”, declara la actriz.

“Gran parte del éxito de ‘Velvet’ [la serie original] fue que pudo verse en plataformas en otros países. Fue una de esas series que vio el triunfo en medio de una transición tecnológica, porque tenía muy buenas audiencias y después triunfó en el streaming. La televisión generalista creo que va más enmarcada al entretenimiento en directo, como un reality show o un partido de fútbol”, explica la intérprete en una entrevista para Europa Press durante la promoción del episodio final de ‘Velvet Colección’ en Madrid.

El capítulo final cuenta con el regreso de buena parte del reparto tanto del spin-off de Movistar, como de la seria original emitida en Antena 3. "En cuanto te viste de tu personaje, te reencuentras con él. Es algo muy curioso pero lo siento así. Lo que creías que tenías olvidado, lo recuerdas perfectamente, como montar en bici. Algo similar pasa con tus compañeros, al estar todos vestidos con nuestros papeles, vivimos ese reencuentro, es estupendo. Ha sido precioso", comenta Echevarría.

Sobre los nuevos habitos de consumo del público, que ve ficción en otros dispositivos además del tradicional televisor, Echevarría tiene claro que es un reflejo de los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías. “Cada uno lo ve cuando le viene bien y en la hora que considere, ese es el poder que tenemos ahora sobre la ficción y el entretenimiento. Yo veo muchas series y películas en el avión o en el tren”, comenta la actriz, que retoma su papel de Ana Ribera.

“No me siento dotado de aventurar nada [sobre el futuro de las series de televisión en la televisión en abierto]. Tengo la sensación de que lo que no es un acontecimiento, algo que no es en directo, como un talent show o los resultados electorales, tiende a que vaya a ser configurado según la agenda de cada uno. Ahora se busca tener un buen catálogo”, expone Diego Martín, que interpreta a Enrique Otegui.

LOS CAMBIOS DE CONSUMO DEL PÚBLICO

“Es verdad que ver una ficción en la televisión no es lo mismo que verla en el móvil, no se aprecia de la misma manera, pero hay momentos en los que tienes un tiempo para ver tu serie o película favorita y lo haces en otro dispositivo, pues no me parece ni mal ni bien”, añade Andrea Duro, Marie Leduc en la ficción.

“Al final el vehículo con el que llega un producto de ficción es relativamente secundario, evidentemente hay productos más proclives a verlos en situaciones concretas, pero al final las condiciones de visionado son permeables a muchas cosas. Al final, los dispositivos portátiles han hecho que puedan verse cosas o tener acceso a producciones que, quizás, no se habrían podido apreciar”, detalla Martín.

“Los hábitos de consumo han cambiado mucho. También las televisiones generalistas deben adaptarse, yo estoy en una serie que se emite semanalmente, además de las audiencias y el share, se ve en plataformas. Esos datos tienen que tenerse en cuenta a la hora de producir en abierto”, detalla Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Soto en ‘Velvet Colección’.

UNA MAYOR VISIBILIDAD DE LAS MUJERES EN LA FICCIÓN

Tanto Sánchez-Gijón como la actriz Adriana Ozores coinciden en que la llegada de las plataformas ha ayudado a la industria a que haya más mujeres creadores y que haya papeles femeninos diferentes. “Está viendo un cambio en la ficción, como en la vida, fundamental. Cada vez tenemos más presencia y a fuerza de pelearnos, empiezan a reflejarse nuestras realidades, porque hasta ahora estaba obviándose la situación de muchas mujeres que, a partir de los 35 años, seguimos teniendo vida, antes no pasaba o quedamos relegada a una trama satélite”, comenta Sánchez-Gijón.

“Forma parte de este proceso evolutivo, está pasando algo muy importante en la sociedad. Somos reflejo de eso en la ficción, en el arte en general. Con la llegada de las plataformas hay más mujeres directoras, guionistas, productoras, lo estamos notando”, declara Ozores.

“Sin duda está habiendo cambios, en varias series de Bambú ha habido mujeres fuertes, que nunca han sido comparsa del galán de turno y tiene que ver con que ahora hay más mujeres que cuentan historia”, añade Marta Hazas, que interpreta a Clara.

La magia de la Navidad conquista el episodio final de ‘Velvet Colección’, la serie creada por Ramón Campos y Gema R. Neira. Las galerías vuelven a abrir sus puertas por última vez el jueves 19 de diciembre en #0 de Movistar+.