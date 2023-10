Prime Video estrena Romancero, terror y versos de Lorca para hablar de machismo, racismo y dar "voz a los desamparados"

- "No puedo escapar de la sombra de Lorca", confiesa Fernando Navarro, creador de la nueva serie española de Amazon

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo 3 de noviembre llega a Prime Video 'Romancero', una serie de terror marcada por los textos de Federico García Lorca creada por Fernando Navarro ('Venus', 'Verónica'). Una combinación, la del thriller sobrenatural y los versos del genio de Fuente Vaqueros, a través de la que la ficción aborda temáticas sociales como el machismo, el racismo o los abusos de poder para, como hizo el poeta, dar "voz a los desamparados".

"Esta serie es un azote de crítica a una realidad social que va disfrazada de fuegos artificiales dentro de un género fantástico", razona Ricardo Gómez, que encarna al policía Sorroche en la ficción, en una entrevista concedida a Europa Press. En la misma línea, Fernando Navarro, creador y guionista de la serie ha explicado cómo el equipo ha usado el género y las herramientas televisivas para hablar de esos conflictos sociales que estaban en 'Romancero' desde su concepción y, a la par, entretener al público: "En realidad no sé qué fue antes".

"Queríamos hablar de infancias perdidas", prosigue Navarro. Precisamente son dos niños los grandes protagonistas de 'Romancero', serie que llega a Prime Video tras su presentación en la última edición del Festival de Sitges. Jordán (Sasha Cócola) y Cornelia (Elena Matic) viven situaciones parecidas, ya que ambos huyen de algo que les aterra y si bien su encuentro es fortuito, conscientemente deciden permanecer juntos y "acompañarse en el viaje", como expresa Cócola, quien opina que su personaje lo que necesita es cariño.

"La parte del terror irreal o ficción está más enfocado casi en el mundo de los niños", apunta Belén Cuesta, que interpreta a Carmen, la madre de Jordán. El concepto de monstruo, de hecho, resuena con el de infancia, pero al final, todo el equipo de 'Romancero' coincide en que los verdaderos monstruos son humanos. A esto hace referencia la frase promocional de la serie: "¿Sabrías distinguir a un monstruo?".

"En los adultos el terror es más real, más directo y está menos disfrazado", prosigue Cuesta, analizando los lenguajes del terror que aborda la serie. Cada personaje, aparte de batallar con las circunstancias externas, tiene que lidiar con demonios interiores. Por ejemplo, la actriz encarna a una madre de familia atrapada en una relación abusiva, atrapada por la amenaza real del marido pero también porque ella misma se ve incapaz de escapar. "Creo que pasa en muchas mujeres, no encuentran la salida", señala.

LORCA Y EL FOLCLORE ESPAÑOL EN 'ROMANCERO'

El título de la serie es "un juego con el título de Lorca, porque Lorca ya estaba jugando con el Romancero Viejo", expone Navarro que, matiza, la serie no son "poesías filmadas", como algunos podrían llegar a creer solo en base al título. "Lo que aporta Lorca es sobre todo la voz que daba a los desamparados y los que no tienen voz", aclara el guionista, a lo que Tomás Peña, el director, suma el entorno, las tragedias en sí y algunos elementos comunes como las fuerzas del orden. "Yo, al ser granadino, no puedo escapar de la sombra de Lorca", reconoce Navarro.

Sin embargo, el famoso poeta es tan solo una de las muchas influencias de 'Romancero'. "Yo diría que sale de la música que se está haciendo ahora, hay varios artistas que se han dedicado a coger elementos del folclore nacional y que han incorporado nuevos elementos", reflexiona Peña sobre el germen de la ficción. El director, que ha dirigido videoclips para artistas como Rosalía, Katy Perry o The Prodigy opina que 'Romancero' es el equivalente audiovisual a la mencionada corriente en el mundo musical.

Navarro menciona un cante flamenco en particular, 'La minera', como inspiración para la ficción, además de visionados de 'El espíritu de la colmena' y 'El sur' de Víctor Erice. Entre otras influencias de 'Romancero' están el cine quinqui, el cine de Álex de la Iglesia o el cómic de Alejandro Jodorowski.

'Romancero' está formada por seis episodios de treinta minutos de duración en los que se dan cita criaturas sobrenaturales, violencia, venganza, redención y amor. Junto a los ya citados Cócola, Matic, Gómez y Cuesta, Guillermo Toledo, Julieta Cardinali y Alba Flores son algunos de los nombres que completan el reparto.