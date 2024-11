'La Promesa' y 'Punt de no retorn' ganan el Emmy Internacional 2024 a la mejor telenovela y a la serie documental

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La serie 'La Promesa', de Televisión Española, y el programa 'Punt de no retorn', de 3Cat (TV3), han sido premiados este lunes con un Emmy Internacional 2024 que concede la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión a creadores e intérpretes de televisión de diez países.

Así lo ha dado a conocer la institución cultural, que ha celebrado la 52ª edición de los Premios Emmy Internacionales en la ciudad de Nueva York. A la gala han asistido profesionales de la televisión de todo el mundo y ha sido presentada por el cómido y actor Vir Das.

De este modo, 'La Promesa' se ha alzado con el premio Emmy Internacional en la categoría de Telenovela, en la que competía con 'La Moderna'. Las dos series conviven desde el año pasado cada tarde en La 1. RTVE estrenó en enero de 2023 'La Promesa', producida por la Corporación pública y STUDIOCANAL en colaboración con Bambú Producciones y creada por Josep Cister Rubio.

Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín o Manuel Regueiro siguen al frente de un reparto coral, integrado también por Joaquín Climent, María Castro, Andrea del Río, Carmen Flores, Teresa Quintero, Carmen Asecas, Xavi Lock, Sara Molina, Mario García, Enrique Fortún, Marga Martínez, Guillermo Serrano, Amparo Piñero o Michael Tejerina dan vida a las intrigas que suceden en el Palacio de los Marqueses de Luján y que envuelven a la historia de amor entre Jana (Ana Garcés) y Manuel (Arturo Sancho).

Por su parte, 'Punt de no Retorn', de la televisión pública catalana, ha sido premiada con el Emmy Internacional en la categoría de serie documental. Desde la actualidad y con una narrativa documental e intimista, esta serie de Raúl Gallego retrata la transformación que está viviendo el mundo. Se adentra en conflictos e historias que se encuentran en un momento de cambio de paradigma, en el que las decisiones que se tomen ahora, pueden afectarnos como sociedad de una u otra forma.

El premio Emmy de los Fundadores ha sido para David E. Kelley, el guionista y productor detrás de programas icónicos como 'Ally McBeal', 'LA Law' y 'Big Little Lies'; y el premio de Dirección para Sidonie Dumas, directora general de Gaumont.

"En estos tiempos turbulentos, la televisión es sin duda una forma de arte que une a personas de todo el mundo, sin importar su cultura o idioma", ha afirmado el presidente y director ejecutivo de la Academia Internacional, Bruce L. Paisner, quien ha añadido que la Academia Internacional "se enorgullece de reconocer estos programas y actuaciones excepcionales" procedentes de Argentina, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, México, Polonia, España, Tailandia y el Reino Unido.

Además de los dos premios especiales, durante la gala la Academia Internacional entregó 14 estatuillas Emmy: Pianoforte (Programación de Artes); Timothy Spall (Mejor Actuación de un Actor); Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying (Mejor Actuación de una Actriz); División Palermo (Comedia); Otto Baxter: Not a F***ing Horror Story (Documental); Les Gouttes de Dieu (Gotas de Dios) (Serie Dramática); Tabby McTat (Niños: Animación); La Vida Secreta de tu Mente (Niños: Factual y Entretenimiento); En af Drengene (Niños: Acción en Vivo); Brawn: The Impossible Formula 1 Story (Documental Deportivo); Restaurant Misverstand - Temporada 2 (Entretenimiento sin Guion); Punt de no Retorn (Serie de Formato Corto), La Promesa (Telenovela) y Liebes Kind (Película para televisión/miniserie).