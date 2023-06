Raúl Cimas protagoniza 'Poquita fe' en Movistar Plus+: "Hay gente que no entiende la importancia de la cultura"

Raúl Cimas protagoniza 'Poquita fe' en Movistar Plus+: "Hay gente que no entiende la importancia de la cultura" - EUROPA PRESS

- "La comedia es una forma de mirar a las cosas", proclaman los creadores de la serie, Pepón Montero y Juan Maidagán.

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes 4 de julio Movistar Plus+ estrena 'Poquita fe', su nueva serie original creada por Pepón Montero y Juan Maidagán. La ficción, protagonizada por Raúl Cimas, Esperanza Pedreño, Julia de Castro y Chani Martín, relata en tono cómico la monótona y aburrida vida de una pareja de clase media y las circunstancias que les impiden salir de su eterno hastío. "El humor sirve para superar esos momentos", indica Cimas que, en estos tiempos de rabiosa actualidad política, no se muestra especialmente preocupado por el futuro de la cultura en España y se limita a señalar que "hay gente que no entiende su importancia".

"Cuanta más cultura tengas, más armas tendrás para enfrentarte a la vida, si hay gente que no la quiere, me alegro, serán inmensamente menos felices que yo", expone el actor y humorista en una entrevista concedida a Europa Press al abordar la posible supresión del Ministerio de Cultura derivada de un cambio de Gobierno tras las elecciones del próximo 23 de julio. En este sentido, el actor ha querido reivindicar su trascendencia insistiendo en que "hay gente que no entiende la importancia de la cultura, que es tener una maleta llena de sabiduría y soluciones a problemas a los que te puedes enfrentar".

"Te pones a pensar y en otro país hacer algo así sería muy raro. Aquí es una posibilidad y muy buena pinta no tiene", ha explicado el guionista y cocreador de 'Poquita fe', Juan Maidagán, que ve inconcebible el debate de la importancia de la cultura en otros países de nuestro entorno.

Maidagán ha indicado sobre el Ministerio que "no sería ninguna sorpresa ponerlo con Deportes (como ha estado en este último Gobierno) o que hagan una Secretaría General de Cultura por debajo de algo". "Siempre van a por lo mismo", ha indicado acerca de esta posible modificación del Ministerio de Cultura el cocreador de la serie de Movistar Plus+, Pepón Montero.

'POQUITA FE', MUCHO HUMOR

La nueva serie de Movistar Plus+ realiza una curiosa y desternillante mirada al aburrimiento cotidiano de una pareja y sus circunstancias. José Ramón (Raúl Cimas) y Berta (Esperanza Pedreño) tienen que aguantar al vecino, a los padres de Berta, a su hermana, a los compañeros de trabajo... obstáculos que les impiden ser felices pero de los que siempre es posible sacar una anécdota graciosa. "La comedia tiene como objetivo todo tipo de infelicidades", explica Cimas en referencia a la capacidad del cómico para hacer reír a través de sus propias experiencias negativas.

"No sólo porque somos cabrones los seres humanos, que lo somos, sino porque creo que el humor sirve para vencer y comprender, o por lo menos superar, esos momentos", reivindica uno de los protagonistas de 'Muchachada Nui' sobre la importancia del humor como catalizador de las desgracias cotidianas. "Si te ríes de un problema estás empezando a superarlo", concluye el actor.

"La comedia es una forma de mirar a las cosas", añade Pepón Nieto sobre la actitud positiva que a veces hay que tener hacia la vida y, en concreto, el aburrimiento de la vida cotidiana. "El aburrimiento es como lo único que no está impostado, es un momento donde uno de alguna manera se relaja y de donde sale lo auténtico", reivindica Maidagán sobre la posibilidad de ser creativo aún viviendo permanentemente en el hastío.

'Poquita fe' se estrena el próximo martes 4 de julio en Movistar Plus+, creada por Pepón Nieto y Juan Maidagán ('Camera Café', 'Justo antes de Cristo'), la serie está protagonizada por Raúl Cimas ('Los del túnel'), Esperanza Pedreño ('Camera Café, la película'), Julia de Castro ('En casa'), Chani Martín ('Historias lamentables'), María Jesus Hoyos y Juan Lombardero.