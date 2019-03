El regreso de American Gods y el estreno de The Widow y Hanna, entre las novedades de Amazon Prime Video para marzo

Actualizado 01/03/2019 13:42:30 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Amazon Prime Video ha desvelado las novedades que incorpora a su plataforma este mes de marzo. El regreso de American Gods con su segunda entrega y el estreno de la primera temporada de The Widow o la primera tanda de episodios de Hanna marcarán su cada vez más potente catálogo.

Los nuevos ocho capítulos de American Gods aterrizan en la plataforma de pago el próximo 11 de marzo. Protagonizada por Ricky Whittle (The 100, El Rizado Camino a la Felicidad) como Sombra e Ian McShane (John Wick) como Señor Miércoles, la serie es una adaptación del best-seller de Neil Gaiman sobre una guerra que se gesta entre los dioses antiguos y los nuevos.

La próxima tanda de episodios arranca con la preparación para la batalla entre dioses nuevos y antiguos pocas horas después de la declaración de guerra de Señor Miércoles y la batalla épica producida en la fiesta de Pascua.

Otro de los platos fuertes de la plataforma es el estreno de los primeros ocho episodios de The Widow, ya está disponible en Prime Video. En la serie, Kate Beckinsale interpreta a Georgia Wells , una mujer que ha vivido recluida en la campiña galesa tras la muerte de su marido Will, encarnado por Matthew Le Nevez. Su vida da un giro el día en el que reconoce a Will en las imágenes de un reportaje sobre el Congo que sale en las noticias de la televisión.

El 29 de marzo será el turno de Hanna, serie protagonizada por Esme Creed-Miles. Basada en la película de 2011 que lleva el mismo nombre, la primera temporada de ocho episodios de Hanna está escrita y producida por David Farr (The Night Manager), quien firma el libreto del filme original. Sarah Adina Smith (Legión, sala 104) dirigió los dos primeros capítulos de la serie. El rodaje se llevó acabo en Hungría, Eslovaquia, España y el Reino Unido.

"Criada en total aislamiento en los remotos bosques de Europa del Este, Hanna (Esme Creed-Miles) ha pasado toda su infancia entrenando para luchar contra quienes intentan capturarla a ella y a su padre, el mercenario Erik Heller (Joel Kinnaman). Sus habilidades de supervivencia finalmente se ponen a prueba cuando ella y Erik se separan tras su descubrimiento por una agente de la CIA, Marissa Wiegler (Mireille Enos) y su equipo de agentes", apunta la sinopsis.

Así, "Hanna no tiene más remedio que embarcarse en un peligroso viaje en solitario por toda Europa mientras busca reunirse con su padre con el objetivo de eludir, y finalmente derribar, a los agentes que los persiguen".

La plataforma de pago también ha revelado la fecha de estreno de la serie Good Omens, basada en el libro de Terry Pratchett y Neil Gaiman que verá la luz el 31 de mayo. Protagonizada por David Tennant y Michael Sheen, completan el reparto Jon Hamm, Frances McDormand, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona,Michael McKean, Anna Maxwell Martin, Mireille Enos, entre otros.

Además la plataforma está trabajando en dos producciones españolas. Una de ellas es La templanza, una historia de amor dramática ambientada en la década de 1860 que abarca México, Cuba, Londres y España, basada en la novela de María Dueñas. La otra, El Cid, que vuelve a contar desde una perspectiva contemporánea la historia del español más famoso de la historia.

Estas son las novedades completas que incorpora Amazon Prime Video a su catálogo:

Series

The Widow (Temporada 1): 1 de marzo

Presunto Culpable: 1 de marzo

American Gods (Temporada 2): 11 de marzo

Monk (Temporadas 1 a la 8): 15 de marzo

Transparent (Temporada 4): 23 de marzo

Matadero (Temporada 1): 27 de marzo

Hanna (Temporada 1): 29 de marzo

Películas y documentales

Abracadabra: 1 de marzo

The Beguiled: 13 de marzo

El Desentierro: 15 de marzo

La Niebla y la Doncella: 22 de marzo

American Made: 27 de marzo

The House with a Clock in Its walls: 30 de marzo

A Simple Favor: 30 de marzo

The Spy Who Dumped me: 30 de marzo

The Expendables 2: 31 de marzo

Irrational Man: 31 de marzo

Divergent: 31 de marzo

Insidious: 31 de marzo