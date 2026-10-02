Richard Dean Anderson carga en la Comic Con contra la respuesta de los gobiernos al cambio climático: "Es vergonzosa"

El actor Richard Dean Anderson durante la entrevista concedida a Europa Press. A 02 de octubre de 2026, en Málaga (Andalucía, España). El actor Richard Dean Anderson, conocido por interpretar al icónico MacGyver; ha concedido una entrevista a Europa Press - Europa Press

MÁLAGA, 2 Oct. (de la enviada especial de Europa Press, Laura Novo) -

Richard Dean Anderson, conocido mundialmente por su papel protagonista en MacGyver, ha expresado este viernes su frustración por la respuesta de "la mayoría" de los gobiernos ante el cambio climático. El actor también ha reconocido que, aunque aprendió gran parte de lo que sabe sobre cine y televisión durante el rodaje de la serie que le dio fama, disfrutó más al interpretar a Jack O'Neill en Stargate SG-1.

"Estoy muy decepcionado con lo que está haciendo mi Gobierno y con lo que hacen la mayoría de los gobiernos. Hay muy pocos que sean realmente proactivos respecto a los problemas medioambientales, incluidos los animales que viven en nuestro entorno", ha lamentado en declaraciones a Europa Press, con motivo de su presencia en la San Diego Comic-Con Málaga 2026, donde Anderson participará en sesiones de firmas y fotografías con seguidores, además del panel Construyendo un héroe: Richard Dean Anderson, previsto para este sábado.

El intérprete ha lamentado que la situación ambiental "no se esté abordando adecuadamente" y ha considerado "vergonzosa" la respuesta de los gobiernos ante la crisis climática, en especial la de Estados Unidos. "Mi presidente está loco. ¿Puedes decir algo peor que loco? Es un imbécil, digámoslo así", ha sentenciado.

Además, Anderson ha reconocido que le resulta "muy aterrador" comprobar cómo no se están afrontando estos problemas. "Los osos polares van a desaparecer si las capas de hielo siguen reduciéndose", ha advertido.

Sobre MacGyver, la serie que le catapultó a la fama internacional, el actor ha recordado que comenzó a recibir cartas de espectadores que le contaban que veían el programa en familia. "Todos se juntaban alrededor de MacGyver porque podía verla todo el mundo. Había algo del personaje que disfrutaban viendo: arreglar cosas, romper cosas y volver a arreglarlas. No lo sé. Se convirtió en una especie de símbolo universal de hacer el bien", ha resumido.

Aunque en MacGyver aprendió "casi todo" lo que acabaría sabiendo sobre la parte técnica de hacer televisión y cine -dado que estaba involucrado en "todo"-, Anderson ha reconocido que se divirtió más rodando Stargate SG-1, junto a intérpretes como Amanda Tapping y Michael Shanks.

"Teníamos un grupo muy unido y a todos nos encantaba improvisar diálogos y acciones, algo que hicimos mucho en Stargate. Así que tengo que decir que me divertí más haciendo la serie espacial. En MacGyver tenía que trabajar muy duro y tenía que pensar demasiado", ha bromeado.