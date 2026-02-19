RTVE hace público el desglose de las votaciones de las semifinales de Benidorm Fest 2026, que ganó Tony Grox & Lucycalys

Tony Grox y LUCYCALYS actúa durante la gala final del Benidorm Fest 2026, a 14 de febrero de 2026, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). - JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha publicado este jueves el desglose de votaciones del jurado profesional, el televoto y el voto demoscópico en las semifinales del Benidorm Fest 2026, cuyas clasificaciones se ofrecieron al término de las galas sin desvelar las posiciones de los artistas ni los porcentajes de voto.

Según ha informado este jueves la Corporación pública, los datos fueron ratificados ante notario en cada una de las galas tras cerrar las votaciones y, posteriormente, han sido revisados por los servicios jurídicos de RTVE. En la final del concurso, que ganaron Tony Grox & Lucycalys, sí se desvelaron las votaciones desglosadas.

En relación con el proceso de selección de las canciones, ha detallado que el comité encargado de la escucha y preselección de candidaturas estuvo integrado por el periodista musical y miembro de la Academia de la Música Javier Llano; Joe Pérez (Live Nation España); Tony Aguilar (Los 40); la directora de Sol Música, Paloma Sánchez Buendía; la especialista en Comunicación / Música & Cultura Eva Castillo; el productor TelevisaUnivision Jaime Acero; Alicia Gómez Sánchez (Starlite); la directora de Radio 1 (RNE), Elena Gómez; el subdirector de Marketing RTVE, Esteban Calle; el curador Manuel Francisco Rodríguez Seijas y Ángela Fernández (RTVE Play).

El proceso se desarrolló en las siguientes fases: recepción y validación administrativa de candidaturas conforme a las bases públicas del certamen; rondas de escucha individual y valoración técnica por parte del comité: y votación interna para determinar las propuestas que superaban el umbral mínimo de valoración establecido.

Como resultado de esta fase, el comité seleccionó un total de 30 candidaturas que alcanzaron el quórum fijado. Todas las canciones finalmente seleccionadas para participar en el Benidorm Fest 2026, así como las candidaturas de reserva, proceden "exclusivamente" de este grupo inicial de 30 propuestas previamente seleccionadas por el comité, según ha indicado RTVE.

Posteriormente, estas 30 propuestas fueron objeto de una revisión estratégica y editorial adicional. Para esta fase se constituyó un Comité de Dirección, formado por el director del Benidorm Fest, César Vallejo; la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas; la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre; y el director de TVE, Sergio Calderón.

RTVE ha explicado que este Comité analizó nuevamente las 30 propuestas "atendiendo a criterios de coherencia editorial, equilibrio global del cartel y posicionamiento estratégico del certamen". Como resultado de esta revisión, se configuró la lista definitiva de 18 canciones participantes, así como 6 candidaturas de reserva, todas ellas provenientes del citado grupo de 30 propuestas preseleccionadas.

En cuanto a los criterios utilizados para la selección, ha indicado que fueron la competitividad artística y potencial escénico, la calidad compositiva e interpretativa, la viabilidad de producción en directo, la civersidad de géneros y estilos musicales, la paridad y representación diversa, la coherencia global del conjunto artístico del certamen, y el potencial de recorrido y posicionamiento en plataformas digitales y emisoras de radio.

La Corporación pública ha añadido que el objetivo fue conformar "una propuesta plural, competitiva y representativa de la música actual producida en España, con capacidad de proyección más allá del propio certamen".

"En esta edición no figuran votaciones individuales ni detalles de éstas, dado que el sistema de puntos en esta fase no llevó consigo una votación sino un mecanismo de quórum; la decisión final responde a una valoración colegiada de carácter editorial y estratégico", ha manifestado.

VOTACIONES DE LAS SEMIFINALES

En la primera semifinal, Tony Grox & Lucycalys lograron un total de 151 puntos: 63 del jurado, 40 del demoscópico y 48 del televoto. Recibieron 6.454 votos del público, de los cuales 6.355 fueron a través de RTVE Play , 57 SMS y 42 llamadas.

Izan Llunas obtuvo 147 puntos en total: 71 del jurado, 48 del demoscópico y 28 del televoto. La audiencia le dio 2.136 votos: 2.047 por RTVE Play, 31 SMS y 58 llamadas.

Kenneth reunió un total de 142 puntos: 74 del jurado, 28 del demoscópico y 40 del televoto. Recibió 2.922 votos del público, de los cuales 2.812 llegaron a través de RTVE Play, 69 por SMS y 41 por llamadas.

Kitai logró 130 puntos en total: 78 del jurado, 20 del demoscópico y 32 del televoto. La audiencia le otorgó 2.382 votos: 2.264 a través de RTVE Play, 77 SMS y 41 llamadas.

Mikel Herzog Jr. consiguió 90 puntos: 38 del jurado, 32 del demoscópico y 20 del televoto. Obtuvo 2.026 votos del público, de los cuales 1.949 fueron por RTVE Play, 29 por SMS y 48 por llamadas.

María León ft. Julia Medina sumaron 85 puntos en total: 37 del jurado, 24 del demoscópico y 24 del televoto. Recibieron 2.071 votos de la audiencia: 1.952 por RTVE Play, 97 por SMS y 22 por llamadas.

Luna Ki obtuvo un total de 68 puntos: 36 del jurado, 16 del demoscópico y 16 del televoto. El público le dio 1.427 votos, de los cuales 1.334 fueron a través de RTVE Play, 79 SMS y 14 llamadas.

Dora & Marlon Collins sumaron 61 puntos: 41 del jurado, 8 del demoscópico y 12 del televoto. Recibieron 1.389 votos de la audiencia: 1.364 por RTVE Play, 16 SMS y 9 llamadas.

Greg Taro logró un total de 38 puntos: 18 del jurado, 12 del demoscópico y 8 del televoto. El público le dio 537 votos, de los cuales 434 fueron a través de la RTVE Play, 62 por SMS y 41 por llamadas.

En la segunda semifinal, Rosalinda Galán recibió un total de 157 puntos: 61 del jurado, 48 del demoscópico y 48 del televoto. En total recibió 6.088 votos de los espectadores, de los cuales 5.978 fueron votos a través de RTVE Play, 76 SMS y 34 fueron llamadas.

The Quinquis recibieron un total de 126 puntos: 82 del jurado, 20 del demoscópico y 24 del televoto. En total recibieron 2.182 votos de los espectadores, de los cuales 2.102 fueron votos a través de RTVE Play, 55 SMS y 25 fueron llamadas.

Miranda! & bailamamá recibieron un total de 112 puntos: 68 del jurado, 12 del demoscópico y 32 del televoto. En total recibieron 3.122 votos de los espectadores: 3.057 a través de RTVE Play, 43 SMS y 22 llamadas.

Dani J recibió un total de 103 puntos: 51 del jurado, 32 del demoscópico y 20 del televoto. En total recibió 2.008 votos de los espectadores, de los cuales 1.927 fueron votos a través de RTVE Play, 54 SMS y 27 llamadas.

Asha recibió un total de 95 puntos: 63 del jurado, 16 del demoscópico y 16 del público. En total recibió 1.809 votos del público, de los cuales 1.734 fueron a través de RTVE Play, 51 SMS y 24 llamadas.

Mayo recibió 93 puntos: 45 del jurado, 8 de demoscópico y 40 del televoto. En total recibió 4.095 votos de la audiencia: 3.428 fueron votos a través de RTVE Play, 596 SMS y 71 llamadas.

Funambulista obtuvo 89 puntos en total: 41 del jurado, 40 del demoscópico y 8 del público. Recibió 1.489 votos de los espectadores, de los cuales 1.451 fueron a través de RTVE Play, 26 SMS y 12 llamadas.

Atyat sumó 75 puntos: 23 del jurado, 24 del demoscópico y 28 del televoto. En total recibió 2.646 votos del público, de los cuales 2.543 fueron a través de RTVE Play, 57 SMS y 46 fueron llamadas.

KU Minerva recibió un total de 62 puntos: 22 del jurado, 28 del demoscópico y 12 del público. El público le dio 1.535 votos, de los cuales 1.472 llegaron por RTVE Play, 39 por SMS y 24 por llamadas.